Fantacalcio: su quali attaccanti puntare nel weekend? Probabili formazioni e chi può segnare più gol

Cari amici fantallenatori, l’attesa è ufficialmente conclusa! Domani, infatti, scatterà la Serie A 2023-2024 e, di pari passo, anche il FantaCalcio. Siamo pronti per 38 giornate da vivere tutte d’un fiato con il sogno del titolo. Come bisognerà comportarsi in vista della prima giornata dell’annata pensando al reparto offensivo? Proviamo ad analizzare la situazione.

Partendo dal primo anticipo di domani, alle ore 18.30, ovvero Frosinone-Napoli, non si può non consigliare Osimhen. Il capocannoniere della scorsa stagione è una garanzia assoluta e, assieme al suo fedele compagno di reparto Kvaratskhelia potrebbe subito iniziare con il piede giusto la stagione del Fantacalcio. Il tridente del Frosinone, invece, potrebbe invece faticare in questo esordio. Nell’altro anticipo delle 18.30, tra Gyasi e Caputo, e Ngnone e Djuric, non ci attendiamo bonus clamorosi.

Passiamo alle ore 20.45. Inter-Monza richiama ovviamente Lautaro Martinez, pronto per dare il via ad una nuova annata da 20 gol, mentre Thuram sarà già pronto a rendere al proprio massimo all’esordio? In casa Monza, Mota Carvalho e Caprari, meglio schierarli in altri impegni. Allo stesso orario vedremo in scena anche Genoa-Fiorentina. Non può mancare Retegui per i Grifoni, mentre per i viola andranno schierati senza patemi sia Nico Gonzalez, sia Nzola, nuovo centravanti di Italiano.

Domenica alle ore 18.30 toccherà a Roma-Salernitana. Tra infortuni e squalifiche, i giallorossi vedranno El Shaarawy e Belotti, non propriamente dei bomber di razza nelle ultime annate. Per i granata giocherà Botheim? Nel caso forse meglio evitare. Se, invece, giocasse Dia, un pensierino andrebbe fatto assolutamente. Stesso orario per Sassuolo-Atalanta. Pinamonti per i neroverdi vuole il riscatto, mentre Laurientè è pronto per confermarsi. Berardi, nemmeno da dire, da schierare anche solo per uno spezzone. In casa Atalanta chi giocherà? Zapata avrà già la testa alla Roma? Meglio puntare su Lookman o Tourè. Scamacca? Per quanto visto sino ad ora è ancora indietro con la condizione.

La serata di domenica vedrà Lecce-Lazio. Curiosità su Almqvist del Lecce, mentre per i biancocelesti ovviamente non potrà mancare Immobile per i fantallenatori. Discorso interessante per Udinese-Juventus. I friulani propongono Thauvin-Beto con il brasiliano che potrebbe risultare parecchio pericoloso. La Juventus, invece, sceglie Chiesa-Vlahovic. Il serbo appare ancora molto indietro a livello di forma e confidenza con il gol, per cui forse meglio pensare al suo compagno di reparto, che nell’ultima giornata della scorsa stagione aveva deciso proprio Udinese-Juventus chiusa 0-1.

Si chiuderà nella giornata di lunedì. Alle ore 18.30 vedremo Torino-Cagliari. Visto il girone di ritorno dell’anno scorso non si potrà prescindere da Sanabria, mentre tra gli isolani Pavoletti potrebbe soffrire contro la difesa di Juric. Ultimo incontro, Bologna-Milan. Perso Arnautovic, i felsinei si affidano a Zirkzee, per cui meglio prendere a piene mani dal tridente milanista composto da Pulisic, Leao e Giroud.

Foto: LaPresse