Fantacalcio 2023-2024: tutti i voti, i bonus e i malus della seconda giornata. Colpani mattatore della settimana

Con il posticipo della serata di ieri tra Cagliari e Inter, conclusosi con la vittoria dei nerazzurri per 2-0, è terminata la seconda giornata della Serie A 2023-2024: tutti i fantallenatori possono così stabilire con certezza l’esito della loro settimana grazie ai punteggi relativi alle due sfide del lunedì. Andiamo a vedere, partita per partita, tutti i voti presi, con annessi bonus e malus, dai giocatori scesi in campo per il turno appena trascorso.

FROSINONE-ATALANTA 2-1

FROSINONE: Cerofolini 6.5, S.Romagnoli 6, Marchizza 6.5, Monterisi 7, Oyono 6, Baez 6 (dal 60′ Garritano 6.5), Mazzitelli 6.5, Harroui 7 (dal 82′ Szyminski s.v.), Barrenechea 6.5 (dal 74′ Brescianini 6), Gelli 6.5, Cheddira 6 (dal 82′ Cuni s.v.).

ATALANTA: Musso 6, Zappacosta 5 (dal 46′ Zortea 6), Djimsiti 5.5 (dal 75′ Muriel 6), Kolasinac 5.5, Ruggeri 5 (dal 80′ Bakker s.v.), Scalvini 5, De Roon 5, Koopmeiners 6, Ederson 6.5, Zapata 6.5 (dal 67′ Scamacca 6), Lookman 5 (dal 46′ De Ketelaere 5.5).

Gol: Harroui, Monterisi, Zapata

Assist: Ederson

Ammonizioni: Barrenechea, De Roon, Lookman

MONZA-EMPOLI 2-0

MONZA: Di Gregorio 7.5, Izzo 6.5 (dal 71′ D’Ambrosio 6), Marì 5.5, Caldirola 6, Birindelli 6 (dal 82′ P,Pereira s.v.), Gagliardini 6.5, Pessina 6, Colpani 8 (dal 88′ V.Carboni s.v.), Ciurria 7, Caprari 6.5 (dal 82′ S.Vignato s.v.), Mota 6 (dal 71′ Maric 6).

EMPOLI: Perisan 5, Luperto 5.5, Ismajli 5.5, Ebuehi 5, Cacace 5 (dal 55′ Giu.Pezzella 5.5), Haas 5.5, Marin 6 (dal 74′ Piccoli 5.5), Gyasi 5.5 (dal 55′ Cambiaghi 6), Baldanzi 5.5, Caputo 5.5 (dal 74′ S.Shpendi 5.5), Cancellieri 5.5 (dal 46′ Fazzini 5.5).

Gol: 2 Colpani

Assist: Ciurria

Ammonizioni: Izzo, Haas, Baldanzi

VERONA-ROMA 2-1

VERONA: Montipò 6, Magnani 6.5, Dawidowicz 6.5, F.Terracciano 6 (dal 63′ Faraoni 6), Doig 6.5, Hien 5.5, Duda 7.5 (dal 71′ Bonazzoli 6), Hongla 6.5, Folorunsho 7 (dal 88′ Saponara s.v.), Djuric 6.5 (dal 88′ Mboula s.v.), Ngonge 7 (dal 63′ Serdar 6)

ROMA: Rui Patricio 5, Mancini 5.5, Smalling 5.5, D.Llorente 5 (dal 46′ El Shaarawy 6), Kristensen 5.5 (dal 46′ Spinazzola 6.5), Paredes 5 (dal 46′ Aouar 7), Lo.Pellegrini 6, Cristante 6.5, Zalewski 5.5 (dal 51′ Karsdorp 6), Dybala 5 (dal 68′ Solbakken 5.5), Belotti 6.5.

Gol: Duda, Ngonge, Aouar

Assist: Duda, Belotti

Espulsioni: Hien

Ammonizioni: Dawidowicz, Lo.Pellegrini, Aouar, Dybala

MILAN-TORINO 4-1

MILAN: Maignan 6, Calabria 6.5, T.Hernandez 7 (dal 87′ Florenzi s.v.), Tomori 6.5, Thiaw 6.5 (dal 80′ Kjaer s.v.), Krunic 6.5, Pulisic 7, Loftus-Cheek 7 (dal 66′ Musah 6), Reijnders 6.5, Giroud 7.5 (dal 66′ Chukwueze 6), Rafael Leao 7 (dal 66′ Okafor 6)

TORINO: Milinkovic-Savic 5.5, R.Rodriguez 5, Buongiorno 5, Bellanova 5.5 (dal 59′ Lazaro 6), Vojvoda 5.5, Schuurs 5.5, Ilic 5.5 (dal 46′ Linetty 5.5), Radonjic 5.5 (dal 59′ Karamoh 6), S.Ricci 5.5, Vlasic 5, Sanabria 5.5 (dal 22′ Pellegri 5.5).

Gol: 2 Giroud, T.Hernandez, Pulisic, Schuurs

Assist: Loftus-Cheek, Leao

Ammonizioni: T.Hernandez, Thiaw, Milinkovic-Savic, Linetty, Ilic

FIORENTINA-LECCE 2-2

FIORENTINA: Christensen 6, Milenkovic 5, Martinez Quarta 5, Parisi 5.5, Dodò 6, Bonaventura 6 (dal 82′ Infantino s.v.), Duncan 7 (dal 82′ Kouamè s.v.), Sottil 5.5 (dal 65′ Brekalo 5.5), Arthur 6 (dal 72′ Mandragora 5.5), N.Gonzalez 7, Beltran 6 (dal 65′ Nzola 5.5).

LECCE: Falcone 6, Gallo 5.5 (dal 46′ Dorgu 6), Pongracic 5.5, Baschirotto 6, Gendrey 5.5, Strefezza 5.5 (dal 86′ Blin s.v.), J.Gonzalez 5.5 (dal 46′ Kaba 6), Rafia 6.5 (dal 72′ Krstovic 7), Ramadani 5.5, Banda 6.5 (dal 90′ Di Francesco s.v.), Almqvist 5.5.

Gol: N.Gonzalez, Duncan, Rafia, Krstovic

Assist: Duncan, Arthur, Banda

Ammonizioni: Martinez Quarta, Pongracic, Gendrey, Dorgu

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1

JUVENTUS: Perin 6, Alex Sandro 5.5, Bremer 5, Danilo 6.5, Cambiaso 6 (dal 66′ Iling Junior 6.5), Locatelli 5.5 (dal 82′ Yildiz s.v.), Rabiot 6, Fagioli 5 (dal 66′ Pogba 6), Weah 6 (dal 82′ Mckennie s.v.), Chiesa 5.5 (dal 73′ Milik 6), Vlahovic 6.5.

BOLOGNA: Skorupski 6.5, Lykogiannis 5.5 (dal 60′ Corazza 5.5), Lucumì 6. Posch 6, Beukema 6.5, Orsolini 6 (dal 60′ Karlsson 6), Ndoye 6.5 (dal 90’+1 Fabbian s.v.), Aebischer 6 (dal 85′ El Azzouzi s.v.), Ferguson 7, N.Moro 6.5 (dal 60′ Dominguez 6), Zirkzee 7.

Gol: Vlahovic, Ferguson

Assist: Iling Junior, Zirkzee

Ammonizioni: Rabiot, Yildiz, Posch

LAZIO-GENOA 0-1

LAZIO: Provedel 6, Romagnoli 5.5, Marusic 5 (dal 66′ Lu.Pellegrini 5.5), Lazzari 6, Casale 6, Cataldi 6 (dal 79′ Castellanos s.v.), Felipe Anderson 5 (dal 66′ Isaksen 6), Zaccagni 6, Luis Alberto 6, Kamada 5 (dal 66′ Vecino 6), Immobile 5.

GENOA: Jo.Martinez 6, Sabelli 6 (dal 85′ Martin s.v.), Bani 7, Dragusin 7, Vasquez 6.5, Badelj 6.5, Strootman 6 (dal 70′ Thorsby 6), Malinovskyi 5.5 (dal 70′ Ekuban 6), Frendrup 6.5, Gudmundsson 7 (dal 90’+4 Jagiello s.v.), Retegui 7 (dal 70′ Hefti 6).

Gol: Retegui

Ammonizioni: Lu.Pellegrini, Cataldi, Zaccagni, Immobile, Malinovskyi, Frendrup

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

NAPOLI: Meret 6, Juan Jesus 6.5 (dal 90′ Ostigard s.v.), Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Olivera 6, Zielinski 6.5 (dal 84′ Cajuste s.v.), Politano 6.5 (dal 61′ Kvaratskhelia 6.5), Anguissa 6.5, Lobotka 6 (dal 84′ Elmas s.v.), Raspadori 5.5 (dal 84′ Simeone s.v.), Osimhen 7.

SASSUOLO: Consigli 6, Toljan 5, Erlic 6, Vina 5.5 (dal 61′ Pedersen 5.5), Tressoldi 5.5, M.Lopez 4.5, Bajrami 6 (dal 76′ Thorstvedt 6), Matheus Henrique 5.5, Boloca 5 (dal 61′ Racic 6), Pinamonti 5.5 (dal 69′ Mulattieri 6), Laurientè 6 (dal 61′ Ceide 5.5).

Gol: Osimhen, Di Lorenzo

Assist: Kvaratskhelia

Rigori sbagliati: Raspadori

Espulsioni: M.Lopez

Ammonizioni: Tressoldi

SALERNITANA-UDINESE 1-1

SALERNITANA: Ochoa 6.5, Gyomber 6, Pirola 5.5 (dal 84′ Ikwuemesi s.v.), Lovato 6, Mazzocchi 5.5 (dal 62′ Bradaric 6), Candreva 6.5, Kastanos 5.5 (dal 84′ Legowski s.v.), L.Coulibaly 6, Bohinen 6 (dal 54′ Martegani 6.5), Dia 7, Botheim 5.5 (dal 62′ J.Cabral 6).

UDINESE: Silvestri 5.5, Kabasele 6, H.Kamara 6 (dal 82′ Zemura s.v.), Perez 5.5, Bijol 6, Ferreira 5.5 (dal 75′ Ebosele 6), Walace 6, Samardzic 7, Lovric 6.5 (dal 82′ Zarraga s.v.), Thauvin 6 (dal 90’+5 Quina s.v.), Lucca 6.5 (dal 75′ Success 5.5).

Gol: Dia, Samardzic

Assist: Candreva, Lucca

Ammonizioni: Pirola, Bradaric, Candreva, Botheim, Kabasele, Ferreira, Walace, Lovric

CAGLIARI-INTER 0-2

CAGLIARI: Radunovic 6, Augello 5.5, Zappa 5 (dal 85′ Shomurodov s.v.), Obert 5, Dossena 5.5, Jankto 6 (dal 60′ Azzi 5.5), Nandez 6, Sulemana 5.5 (dal 85′ Deiola s.v.), Oristanio 5.5 (dal 46′ Di Pardo 6), Makoumbou 5.5, Pavoletti 6 (dal 35′ Luvumbo 6).

INTER: Sommer 6, Dimarco 6.5 (dal 71′ Carlos Augusto 6), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5, Darmian 6, Dumfries 7 (dal 71′ Cuadrado 6), Barella 6 (dal 71′ Barella), Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6 (dal 82′ Sensi s.v.), L.Martinez 7, Thuram 7 (dal 77′ Arnautovic 6).

Gol: Dumfries, L.Martinez

Assist: Dimarco, Thuram

Ammonizioni: Luvumbo, Mkhitaryan

Foto: Lapresse