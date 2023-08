Fantacalcio 2023-2024: tutti i voti, i bonus e i malus della prima giornata

Con il posticipo della serata di ieri tra Bologna e Milan, vinto dai rossoneri per 2-0, si è chiusa la prima giornata della Serie A 2023-2024: tutti i fantallenatori che hanno già iniziato il loro campionato potranno vedere se questa stagione è iniziata nel migliore o nel peggiore dei modi. Andiamo a scoprire nel dettaglio, partita per partita, tutti i voti e i bonus/malus presi dai giocatori che sono scesi in campo nei tre giorni appena passati.

FROSINONE-NAPOLI 1-3

FROSINONE: Turati 5.5, S.Romagnoli 5, Marchizza 5.5, Monterisi 5.5, Oyono 5.5, Baez 6.5 (dal 75′ Canotto 6), Mazzitelli 5 (dal 75′ Brescianini 6) , Harroui 7 (dall’86’ Barrenechea s.v.), Gelli 5, Caso 6.5 (dal 67′ Kvernadze 5.5), Cuni 6 (dal 67′ Borrelli 6).

NAPOLI: Meret 6, Juan Jesus 6, Di Lorenzo 7.5, Rrahmani 6.5, Olivera 6 (dal 76′ Mario Rui 6), Zielinski 6.5, Politano 7 (dal 76′ Elmas 6), Lobotka 6 (dal 90’+1 Ostigard s.v.), Cajuste 5 (dal 46′ Anguissa 6), Raspadori 6, Osimhen 8 (dall’81’ Simeone s.v.).

Reti: Harroui, 2 Osimhen, Politano

Assist: 2 Di Lorenzo

Ammonizioni: Oyono, Mazzitelli, Gelli, Lobotka, Cajuste, Olivera

EMPOLI-VERONA 0-1

EMPOLI: Caprile 5, Ebuehi 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 5, Cacace 5.5 (dal 79′ Pezzella s.v.), Grassi 5.5 (dal 86′ Henderson s.v., Marin 6, Gyasi 5 (dal 86′ Ekong s.v.), Baldanzi 5.5, Caputo 6 (dal 70′ Piccoli 6), Cancellieri 5.5 (dal 70′ Shpendi 6).

VERONA: Montipo’ 6.5, Magnani 6, Dawidowicz 6, Coppola 6, Terracciano 7, Doig 6.5 (dal 89′ Cabal s.v.), Duda 6.5 (dal 89′ Amione s.v.), Hongla 5.5, Mboula 5.5 (dal 69′ Djuric 6), Folorunsho 5.5 (dal 69′ Saponara 6), Ngonge 5.5 (dal 69′ Bonazzoli 7).

Reti: Bonazzoli

Assist: Duda

Ammonizioni: Cacace, Grassi, Magnani, Duda

GENOA-FIORENTINA 1-4

GENOA: Jo. Martinez 6, Biraschi 6, Bani 4.5, Martin 6 (dal 59′ Ekuban 6), Dragusin 5, Hefti 5.5 (dal 59′ Vasquez 6), Badelj 5 (dal 59′ Jagiello 5), Thorsby 4.5, Frendrup 5.5, Gudmundsson 6.5, Retegui 5.5.

FIORENTINA: Terracciano 6, Biraghi 7, Milenkovic 6.5, Ranieri 6, Kayode 7 (dal 81′ Dodò s.v.), Bonaventura 7.5 (dal 88′ Infantino s.v.), Mandragora 7 (dal 81′ Duncan s.v.), Arthur 7, Nico Gonzalez 7 (dal 72′ Sottil 6), Brekalo 7, Nzola 6 (dal 82′ Beltran s.v.).

Reti: Biraschi, Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Mandragora.

Assist: Biraghi, Bonaventura

Ammonizioni: Bani, Retegui, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura.

INTER-MONZA 2-0

INTER: Sommer 6, Dimarco 6.5 (dal 67′ Carlos Augusto 6), De Vrij 6.5, Bastoni 6.5, Darmian 6.5 (dal 80′ Bisseck s.v.), Dumfries 7 (dal 67′ Cuadrado), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6.5, Lautaro 8 (dal 80′ Frattesi s.v.), Thuram 6.5 (dal 67′ Arnautovic 7).

MONZA: Di Gregorio 6, D’Ambrosio 6 (dal 70′ Pereira 5.5), Kyriakopoulos 5.5 (dal 86′ V.Carboni s.v.), Marì 5.5, Caldirola 5.5, Gagliardini 6 (dal 71′ Machin 6), Pessina 5.5, Colpani 6.5 (dal 61′ Birindelli 6), Ciurria 5.5, Caprari 6, Maric 6 (dal 60′ Mota 5.5).

Reti: 2 Lautaro

Assist: Dumfries, Arnautovic

Ammonizioni: Lautaro, Caldirola

ROMA-SALERNITANA 2-2

ROMA: Rui Patricio 6, Spinazzola 6 (dal 65′ Zalewski 6), Mancini 5.5, Smalling 5.5 (dal 65′ Paredes 6.5), Llorente 6.5, Kristensen 5.5 (dal 65′ Karsdorp 6), Cristante 6, El Shaarawy 6.5, Aouar 6.5 (dal 90’+2 Pagano s.v.), Bove 6 (dal 65′ Renato Sanches 6), Belotti 7.5.

SALERNITANA: Ochoa 6.5, Gyomber 4.5, Fazio 6, Lovato 6, Mazzocchi 6 (dal 66′ Dia 6), Bradaric 6.5, Candreva 8, Kastanos 6 (dal 79′ Sambia s.v.), Maggiore 6 (dal 79′ Legowski s.v.), L.Coulibaly 6, Botheim 5 (dal 88′ M.Coulibaly s.v.).

Reti: 2 Belotti, 2 Candreva

Assist: Llorente, Paredes, Fazio, Bradaric

Ammonizioni: Gyomber, Fazio, Kastanos, Maggiore

SASSUOLO-ATALANTA 0-2

SASSUOLO: Consigli 6, Toljan 5.5, Erlic 6.5, Vina 5.5 (dal 46′ Missori 5.5), Viti 6.5 (dal 78′ K.Miranda s.v.), M.Lopez 5.5, Bajrami 5.5 (dal 62′ Thorstvedt 5.5), Matheus Henrique 6, Defrel 6 (dal 78′ Volpato s.v.), Pinamonti 5.5 (dal 85′ Mulattieri s.v.), Laurientè 6.5.

ATALANTA: Musso 6.5, Zappacosta 6.5 (dal 72′ Zortea 7), Djimsiti 6, Kolasinac 6.5, Ruggeri 6.5, Scalvini 6.5, De Roon 6.5, Pasalic 5.5 (dal 46′ Ederson 6.5), Koopmeiners 6.5 (dal 86′ Adopo 6.5), Zapata 6 (dal 46′ De Ketelaere 7), Lookman 6 (dal 62′ Scamacca 6.5).

Reti: De Ketelaere, Zortea

Assist: Ruggeri, Adopo

LECCE-LAZIO 2-1

LECCE: Falcone 7, Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Baschirotto 6.5, Gendrey 5.5 (dal 65′ Blin 6), Dorgu 6 (dal 65′ Gallo 7), Strefezza 6, J.Gonzalez 5.5 (dal 83′ Burnete 6), Rafia 6 (dal 65′ Kaba 6), Ramadani 6.5, Banda 6.5 (dal 77′ Di Francesco 7), Almqvist 7.5.

LAZIO: Provedel 6, Patric 5.5, Romagnoli 5.5, Marusic 5.5, Lazzari 6.5 (dal 72′ Lu.Pellegrini 5.5), Cataldi 6 (dal 86′ Castellanos s.v.), Felipe Anderson 5.5 (dal 55′ Isaksen 5.5), Zaccagni 6 (dal 72′ Pedro 6), Luis Alberto 6.5, Kamada 6 (dal 55′ Vecino 5.5), Immobile 6.5.

Reti: Almqvist, Di Francesco, Immobile

Assist: Gallo, Luis Alberto

Ammonizioni: Pongracic, Strefezza, J.Gonzalez, Lu.Pellegrini, Isaksen.

UDINESE-JUVENTUS 0-3

UDINESE: Silvestri 5, Kabasele 5.5, H.Kamara 6 (dal 46′ Zemura 6), Perez 5.5, Bijol 5, Ebosele 5 (dal 57′ J.Ferreira 5.5), Walace 5.5, Lovric 5.5, Zarraga 5 (dal 46′ Samardzic 6), Thauvin 6 (dal 66′ Success 6), Beto 5.5 (dal 75′ Lucca 6).

JUVENTUS: Szczesny 7, Alex Sandro 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5, Cambiaso 7 (dal 70′ Iling Jr. 6), Locatelli 6, Rabiot 7, Weah 6 (dal 46′ McKennie 6), Miretti 6 (dal 46′ Fagioli 6), Chiesa 7.5 (dal 77′ Milik 6), Vlahovic 7.5 (dal 85′ Yildiz s.v.).

Reti: Chiesa, Vlahovic, Rabiot

Assist: Cambiaso, Vlahovic

Ammonizioni: Kabasele, Alex Sandro, Danilo, Locatelli

TORINO-CAGLIARI 0-0

TORINO: V.Milinkovic-Savic 6.5, R.Rodriguez 6 (dal 76′ Zima 6), Buongiorno 6, Bellanova 5.5, Vojvoda 6, Schuurs 6, Ilic 6, S.Ricci 6 (dal 69′ Linetty 6), Vlasic 5.5 (dal 69′ Pellegri 5.5), Sanabria 6 (dal 87′ Verdi s.v.), Karamoh 6 (dal 46′ Radonjic 6).

CAGLIARI: Radunovic 6.5, Goldaniga 5.5 (dal 46′ Di Pardo 6), Zappa 6, Obert 6 (dal 87′ Deiola s.v.), Dossena 5.5, Azzi 6, Nandez 6.5 (dal 71′ Pavoletti 6), Sulemana 6, Oristanio 6 (dal 62′ Jankto 6), Makoumbou 6, Luvumbo 6 (dal 62′ Shomurodov 5.5).

Ammonizioni: Buongiorno, Pavoletti

BOLOGNA-MILAN 0-2

BOLOGNA: Skorupski 6, Lykogiannis 5.5 (dal 87′ Corazza s.v.), Lucumì 5.5, Posch 5.5, Beukema 5.5, Dominguez 5.5 (dal 73′ El Azzouzi 6), Ndoye 6, Aebischer 6, Ferguson 6 (dal 87′ Urbanski s.v.), N.Moro 6 (dal 46′ Orsolini 5.5), Zirkzee 6 (dal 87′ Van Hooijdonk s.v.).

MILAN: Maignan 6, Calabria 6 (dal 73′ Kalulu 6), T.Hernandez 6, Tomori 6, Thiaw 6 (dal 88′ Kjaer s.v.), Krunic 6, Pulisic 7.5 (dal 73′ Chukwueze 6), Loftus-Cheek 6 (dal 73′ Pobega 6), Reijnders 6.5, Giroud 7.5 (dal 73′ Okafor 6), Leao 6.5.

Reti: Giroud, Pulisic

Assist: Reijnders, Giroud

Ammonizioni: Aebischer, Zirkzee, T.Hernandez, Krunic

Foto: Lapresse