Fantacalcio 2023-2024, quali giocatori della Fiorentina bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2023-2024: con la prima giornata di campionato che si avvicina, le squadre della massima categoria si stanno preparando per arrivare al meglio all’esordio stagionale. L’attesa cresce anche per i fantallenatori, impegnati nella ricerca e nello studio dei profili più interessanti per costruire una squadra vincente.

Un club che dispone di molti giocatori di talento è la Fiorentina: la formazione toscana, reduce da una stagione entusiasmante, in cui ha raggiunto le finali di Conference League e Coppa Italia, sta lavorando per essere al 100% in vista del debutto ufficiale con il Genoa al Marassi programmato per sabato 19. Andiamo a scoprire nel dettaglio i profili più interessanti e chi invece bisognerebbe evitare.

PORTIERI

Il reparto dei portieri viola potrebbe accogliere un nuovo componente, Oliver Christensen: il giovane portiere danese è in dirittura d’arrivo per fare da spalla al titolare, Pietro Terracciano. L’estremo difensore azzurro è ormai da un paio di stagioni il leader della porta della squadra di Vincenzo Italiano, e rappresenta un profilo affidabile per chi non vuole spendere molto tra i pali.

DIFENSORI

La Fiorentina è una squadra decisamente votata per l’attacco: ciò significa che i laterali di fascia sono sicuramente molto desiderati, ma i centrali viola non rappresentano la migliore opzione sul mercato. Cristiano Biraghi è l’uomo perfetto per chi cerca un terzino che porta in dote, di tanto in tanto, bonus: il capitano dei toscani, quotato 10, è uno dei principali battitori di calci piazzati tra i gigliati, fattore assolutamente da non sottovalutare. Il nome da evitare, in questo caso, è Luca Ranieri: l’azzurro non partirà in alto nelle gerarchie di Italiano, anche se di spazio il difensore lo troverà vista l’ampia rotazione che imprime il tecnico ex Spezia ai suoi giocatori.

CENTROCAMPISTI

Una squadra che ama il palleggio e la costruzione della manovra palla al piede come la Fiorentina deve disporre di giocatori tecnicamente di livello: molto interessante l’arrivo di Arthur dalla Juventus, un giocatore per caratteristiche molto simile a quel Lucas Torreira che a Firenze ricordano con piacere: il brasiliano, per quanto riguarda il Fantacalcio, almeno quello classico, non è un profilo ideale, ma la sua presenza in squadra potrà aiutare e non poco. Chi invece può attrarre l’attenzione dei fantallenatori è Giacomo Bonaventura: valutazione di 14 crediti per l’esperto centrocampista, il quale ha totalizzato 5 gol e 1 assist nella passata stagione. Se la salute lo dovesse assistere, l’ex Atalanta e Milan rimane sempre una certezza al Fantacalcio.

ATTACCANTI

Il reparto più criticato nella scorsa stagione è stato completamente stravolto: via Arthur Cabral e, almeno nelle intenzioni, Luka Jovic, dentro M’Bala Nzola e Lucas Beltràn. Nonostante i due non siano ancora stati ufficializzati dai viola, non ci sono dubbi che questo nuovo tandem giocherà in Toscana la prossima stagione: in particolare molta curiosità la desta l’angolano, la cui carriera è sbocciata proprio con Vincenzo Italiano prima a Trapani, poi a La Spezia. Nella stagione passata, Nzola ha segnato ben 13 gol, tanti per una squadra retrocessa in Serie B, arrivando a una valutazione massima di 26 crediti. Chi ancora non ha convinto i fantallenatori è Josip Brekalo, il quale non è entrato ancora nel meccanismo di gioco di Italiano: può essere acquistato come scommessa per una manciata di crediti, nulla più.

Foto: AP Photo/Petr David Josek