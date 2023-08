Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore della Juventus bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

opo una stagione complicata, la Juventus è chiamata a risollevarsi in Serie A, ma anche in ottica Fantacalcio dove tanti big hanno steccato nell’ultima stagione.

Tra i giocatori più affidabili ci sono sempre Adrien Rabiot e Danilo, ma entrambi sono tra i giocatori più costosi rispettivamente tra i centrocampisti e i difensori con il francese che ha una quotazione di 46 e il brasiliano di 37.

Interessante potrebbe rivelarsi la chiamata di Federico Chiesa, nonostante l’elevato costo (44 fantamilioni). La voglia di riscatto unita al fatto di essere listato come centrocampista pur agendo spesso nel tandem d’attacco bianconero.

Anche acquistare il “pacchetto” portieri della Juve, considerata la tradizionale capacità di concedere poche reti, ma anche qui l’esborso è importante: Wojciech Szczesny costa 41, Mattia Perin 3.

Anche Filip Kostic (38) rimane una buona chiamata, non così Manuel Locatelli a 32. Alex Sandro (22) e Bremer (36) rappresentano un rischio tra i difensori, mentre Samuel Iling Junior a 6 potrebbe essere ottimo per completare la rosa.

Da evitare, invece, Dusan Vlahovic che, ammesso che possa rimanere, non sembra poter essere messo nelle condizioni tattiche ideali per fare la differenza, pur rimanendo esoso da un punto di vista economico: per averlo ci vogliono 84 fatnamilioni.

Foto: LaPresse