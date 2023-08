Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta: gli italiani giovani e meno noti. Scommesse e leghe continuative

Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Serie A 2023-2024. La prima giornata della nuova stagione si giocherà nel fine settimana del 19-20 agosto, e di conseguenza vivremo anche l’inizio del FantaCalcio. Saranno tante le incognite da valutare nella composizione della propria rosa, con la necessità di non sbagliare gli azzardi. Anche nel caso degli italiani. Andiamo a scoprire i più interessanti.

PORTIERI

In porta non troviamo tante giovani scommesse italiane. Carnesecchi dell’Atalanta (27) è già da considerarsi una certezza, come Caprile dell’Empoli a 23 e Turati del Frosinone (21).

DIFENSORI

Tra i nomi da tenere in occhio, Bellanova del Torino a quota 15, Cittadini del Monza a 11, Di Pardo del Cagliari a 4, Donati del Monza a 10, Pirola della Salernitana a 15, Ruggeri dell’Atalanta a 7, Viti del Sassuolo a 12, Vogliacco del Genoa a 15 e Zanoli del Napoli a 12.

CENTROCAMPISTI

Attenzione a Brescianini del Frosinone a 12, Cancellieri della Lazio a 15, Fabbian dell’Inter a 15, ma che andrà in prestito a giocare, Lipani del Genoa a 1, Miretti e Nicolussi Caviglia della Juventus (rispettivamente 16 e 14), quindi l’interessantissimo Pafundi dell’Udinese a quota 5. Da non sottovalutare anche Ranocchia dell’Empoli a 14, Volpato del Sassuolo a 12 e Zerbin del Napoli a 17.

ATTACCANTI

Gli attaccanti italiani sono pochi a livello numerico, ed i giovani ancor di più. Iniziamo da Borrelli del Frosinone a 12, Mulattieri del Sassuolo a 25, quindi Lucca dell’Udinese a 18.

Foto: LaPresse