Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta e chi acquistare ruolo per ruolo. Come fare la squadra ideale

Ancora quindici giorni e poi sarà Serie A. La massima serie italiana sta per ritornare in campo: il digiuno estivo sta per essere interrotto. Mancano appena due settimane e un giorno e poi ci sarà il fischio d’inizio della prima giornata che si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 agosto. Il nuovo campionato regalerà certamente emozioni e le squadre durante tutto questo lungo periodo estivo si sono preparate al meglio per dare il massimo sin da subito. Non va però dimenticato che, parallelamente al torneo, ci sarà lo sparo d’avvio anche per il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio 2023/2024.

FANTACALCIO 2023/2024: I CONSIGLI RUOLO PER RUOLO

PORTIERI

Già dalla prossima settimana, probabilmente, ci saranno le prime aste per formare le formazioni che combatteranno per tutta la stagione e dunque non si può arrivare impreparati. Partiamo subito da un ruolo importantissimo: quello del portiere. Il primo nome che possiamo consigliarvi è indubbiamente quello di Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli ha contribuito e non poco a portare il tricolore sul petto degli azzurri. 34 partite per lui nel 2022/2023, fantamedia (dunque bonus e malus) di 5.56, più alta di chiunque altro, e solamente 24 gol subiti: quest’anno vorrà riconfermarsi. Il secondo nome è quello di Ivan Provedel, portiere della Lazio.

Con i biancocelesti ha brillato sin da subito: 38 partite giocate su 38, fantamedia di 5.46 e 30 gol subiti. Una saracinesca in grado di stupire tutti: non lasciatevelo scappare. Rui Patricio non va dimenticato. Con la Roma 35 partite e 35 reti subite, oltre a un rigore parato. Infine non può essere lasciato fuori da questa lista, tra i top di reparto, Mike Maignan. Vero è che non ha giocato più del 75% delle partite stagionali (22 su 38) ma un infortunio lo ha fermato. Risorgerà definitivamente in questa annata? Prenderlo per provare. Due nomi bonus? Ingolosiscono anche Silvestri dell’Udinese e Di Gregorio del Monza che, per giunta, ha servito un assist.

DIFENSORI

Continuiamo velocissimamente con i difensori: non c’è tempo da perdere e l’asta si avvicina. Il primo nome è quello di Theo Hernandez. Super top di reparto, è una certezza: 32 partite nel 2022/2023, 4 gol e 3 assist, ma tante ammonizioni (7) e anche un’autorete. In ogni caso va preso. Il secondo giocatore si trova sull’altra sponda del Naviglio: stiamo parlando di Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter ha segnato 4 gol e servito 4 assist lo scorso anno e, inoltre, non ha ricevuto alcun cartellino in 33 partite. Nell’annata che verrà sarà sicuramente uno dei punti cardine di Inzaghi. Carlos Augusto è estremamente interessante, anche in questa nuova stagione.

A prescindere da quale maglia vestirà, che sia del Monza o meno, ha racimolato 6 gol e 5 assist in 35 gare. Fantamedia di 6.76: è un’attaccante aggiunto. Capitan Di Lorenzo non va toccato: 37 sfide, 3 gol e 4 assist: vorrà continuare a stupire con il suo Napoli. Chris Smalling e Danilo sono i due fari di Roma e Juventus, e vanno riconfermati anche quest’anno. Stefan Posch ha stupito con 6 gol e 2 assist, Bremer scalpita e dopo i 4 gol del 2022/2023 farà di tutto per riportare in alto la Vecchia Signora.

CENTROCAMPISTI

Il reparto di centrocampo ha subito differenti variazioni. Non ci saranno più ad esempio Kvaratskhelia e Zaccagni, listati come attaccanti così come Orsolini. E dunque il primo grande nome è quello di Teun Koopmeiners. Il calciatore dell’Atalanta è un pilastro sia per i nerazzurri che per tutta la Serie A. Lo scorso anno 33 presenze, 10 gol e 5 assist: chissà che nel 2023/2024 non provi a raggiungere una doppia doppia.

Adrien Rabiot della Juventus potrebbe vivere una stagione entusiasmante: dopo gli 8 gol e i 4 assist della scorsa annata, vorrà ripetersi. Lo stesso vale per Felipe Anderson: la sua Lazio non può fare a meno di lui. Anche Luis Alberto, litigi permettendo, dovrebbe essere centrale nello scacchiere sarriano: i 6 gol e 7 assist nello scorso campionato sono un ottimo biglietto da visita. Barella e Strefezza non possono cadere nell’oblio.

ATTACCANTI

Per l’attacco, i nomi da scegliere, devono diventare una vera e propria preghiera. Victor Osimhen non si può lasciare agli avversari: 26 gol e 4 assist, oltre a una fantamedia di 9.14, sono dati troppo ricchi per vederselo scappare via. Lautaro Martinez non è da meno: 37 partite giocate (una certezza), 21 gol e 6 assist con la maglia dell’Inter. Rafael Leao scalpita e vorrà tornare quello del Milan da Scudetto, mentre Lookman potrebbe prendere sulle sue spalle il peso dell’Atalanta. Menzione d’onore per Dia della Salernitana ma anche e soprattutto per Immobile. Ciro farà di tutto per ritornare “Grande”: ci sono dei possibili Europei in vista e la voglia di trascinare in alto la Lazio è tanta.

Foto: LaPresse