Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta: chi prendere, chi evitare, i jolly con pochi crediti e le scommesse

La Serie A 2023-2024 si avvicina sempre più ad ampi passi. Il via ufficiale della nuova stagione sarà dato nel fine settimana del 19-20 agosto e, di pari passo, vedremo l’inizio anche del FantaCalcio. La nuova edizione è pronta per scattare con la composizione delle rose che è già una realtà. Proprio per questo motivo, quali potrebbero essere i giocatori sui quali puntare per il miglior rapporto qualità/prezzo? Andiamo a scoprirli…

PORTIERI

Un ruolo quanto mai importante e decisivo, nel quale i migliori costano a caro prezzo. Giocatori a basso costo, specialmente in porta, fanno rima con panchina, ma non sempre. Un caso particolare potrebbe essere, ad esempio, Cragno al Sassuolo. L’ex portiere del Monza ha un valore di appena 2 crediti, dato che sulla carta il titolare è Consigli (19). Il cambio di gerarchie non è impossibile, per cui azzardare un Cragno a 2 potrebbe valerne la pena. Contemporaneamente, però, urgono certezze. Carnesecchi dell’Atalanta a 27 potrebbe essere un buon punto di partenza per evitare le quotazioni over 30. Discorso simile per Ochoa della Salernitana a 25, che garantisce buoni voti, come Di Gregorio del Monza a 26 o Milinkovic-Savic del Torino a 25.

DIFENSORI

Quali potrebbero essere i difensori importanti a livello di spesa? Tra gli elementi che costano poco e stanno per cambiare maglia per aumentare il proprio minutaggio, iniziano con De Winter (8) che appare in direzione Genoa. Interessante anche Ebossse dell’Udinese, a sua volta a 8, mentre alzando le quotazioni, occhio a Bellanova (15) al Torino, che potrebbe garantire voti e assist. Un altro nome interessante potrebbe essere Beukema del Bologna (17), come Dawidowicz del Verona (14), Pongracic (14) del Lecce, oppure Gatti della Juventus (14) che quest’anno potrebbe davvero essere titolare. Spostandoci fino a quota 20, Dragusin del Genoa potrebbe garantire diversi gol, come visto in Serie B.

CENTROCAMPISTI

Giocatori a basso prezzo a centrocampo? Iniziamo con Arthur della Fiorentina (16) che, solitamente, non dà troppi bonus, ma avrà la maglia da titolare. Trovare grandi occasioni a basso prezzo non sarà facile. Segnatevi Fazzini dell’Empoli a 12, Maleh del Lecce a 11, Miretti a 16, che potrebbe andare in prestito a giocare, come Nicolussi Caviglia a 14 che andrà a conquistare minuti in Serie A. Attenzione anche a Volpato del Sassuolo a 12, Rog del Cagliari a 12 e Pafundi, gioiellino dell’Udinese a 5 crediti.

ATTACCANTI

Il reparto decisivo, o quasi, del FantaCalcio. Quali saranno le scommesse giuste? Il primo nome da segnare sul taccuino non può che essere Almqvist del Lecce a 10, quindi Carboli del Monza che, a 4 crediti, potrebbe essere una delle sorprese della stagione fantacalcistica. Da non sottovalutare anche Kvernadze del Frosinone a 14, quindi Lucca dell’Udinese a 18 che torna in Italia per rilanciarsi. Immancabile Pavoletti del Cagliari a 17 e attanzione a Romero del Milan. 13 di quotazione e voglia di stupire.

