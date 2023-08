Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta: chi comprare, chi evitare, i jolly e le scommesse

La Serie A 2023/2024 è pronta a ripartire e con lei il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. Ci troviamo oramai agli sgoccioli e tra otto giorni si giocheranno le prime partite della massima serie. Non si può arrivare impreparati all’asta (per chi dovesse ancora parteciparvi) e dunque vanno segnati gli ultimi appunti.

FANTACALCIO 2023/2024: I CONSIGLI PER L’ASTA

PORTIERI

Partiamo subito dai possibili portieri che potrebbero comporre la vostra rosa. Spiccano ovviamente i nomi di lusso: su tutti Alex Meret, estremo difensore campione d’Italia nella scorsa stagione, che ha racimolato una fantamedia (dunque considerando anche bonus e malus), di ben 5.56. E poi ancora Ivan Provedel, la saracinesca della Lazio: 38 partite su 38 nel 2022/2023 e solamente 30 gol subiti. Non va escluso Mike Maignan, che dopo le sole 22 presenze lo scorso anno vorrà rifarsi e scendere in campo praticamente sempre. Ricordiamo che ha ottenuto una fantamedia di 5.34, posizionandosi al 3° posto in questa speciale classifica dopo Meret e Provedel.

Non va sottovalutato Rui Patricio della Roma ovviamente: 35 partite giocate la scorsa stagione, 35 gol subiti e un rigore parato. Rapporto qualità prezzo ottimo anche per Di Gregorio e Silvestri. In particolare il primo, giocatore del Monza, è stato il secondo migliore portiere lo scorso anno (alle spalle di Vicario), per quanto riguarda la media voto (6,28): quest’anno da scommessa potrebbe diventare certezza. Anche Carnesecchi dell’Atalanta ingolosisce, scommettere su di lui potrebbe aiutare a vincere. Turati invece potrebbe essere un rischio, da capire come reagirà la difesa del Frosinone alla A, così come Consigli: occhio al ballottaggio con Cragno.

DIFENSORI

Per quanto riguarda la difesa partiamo subito forte. I top di reparto li conosciamo bene e abbondantemente: Dimarco va preso senza se e senza ma, così come Carlos Augusto che, nel Monza di Raffaele Palladino, ha brillato e vorrà continuare a farlo. Posch stuzzica anche quest’anno, Theo Hernandez è una certezza.

Smalling, capitan Di Lorenzo e Danilo non vanno lasciati agli altri fantallenatori così come Bremer, pronto a fare meglio dello scorso anno. Una buona scommessa potrebbe essere Natan del Napoli, arrivato con l’arduo compito di sostituire Kim, e non va trascurato Ndicka della Roma. Kolasinac potrebbe essere una sorpresa.

CENTROCAMPISTI

A centrocampo fioccano i nomi. Koopmeiners il cecchino è ovviamente in cima alla lista di questo ruolo. Rabiot viene subito dopo insieme a Luis Alberto e nonostante le frizioni con la società biancoceleste. Felipe Anderson con i suoi 9 gol e 3 assist la scorsa stagione potrebbe anche arrivare in doppia cifra mentre Candreva a Salerno con i suoi 7 gol e 4 assist nel 2022/2023 e nonostante l’età, non vorrà farsi trovare impreparato.

Barella continua a essere una garanzia, nell’altra sponda del Naviglio incuriosiscono invece Chukwueze e Reijnders. Occhio anche a Weah perché potrebbe fare bene. Da evitare i vari Cristante o Hongla se si cercano bonus. Una scommessa potrebbe essere Fazzini.

ATTACCANTI

In attacco non va lasciato agli avversari Osimhen, così come Lautaro Martinez piuttosto che Lookman o Rafael Leao. Dia potrebbe nuovamente trascinare la Salernitana e Immobile vorrà rilanciarsi. Occhio a Giroud e soprattutto a Nzola che a Firenze, con Italiano, potrebbe ritornare a segnare valanghe di gol. Kvaratskhelia piace anche se listato come attaccante, Lucca all’Udinese potrebbe lasciare il segno e attenzione a Romero del Milan. Un’altra scommessa è Thuram dell’Inter.

Foto: LaPresse