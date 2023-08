Fantacalcio 2023-2024: i consigli per l’asta. Certezze da bonus, scommesse e possibili sorprese

Periodo di Ferragosto, periodo di aste iniziali del Fantacalcio. L’edizione 2023-2024 del “gioco più bello del mondo dopo il calcio” scatterà di pari passo con l’avvio della Serie A del fine settimana in arrivo e sarà tutta da valutare con estrema accuratezza. Quali sono i giocatori da prendere? Quali da evitare? Quali le scommesse? Andiamo a scoprirli tutti squadra per squadre.

ATALANTA

Gli orobici danno il via alla nuova stagione con diverse novità importanti a livello di formazione. Gli arrivi sono davvero interessanti con elementi che andranno a riscrivere il reparto offensivo (Scamacca e El Bilal Tourè), quindi giocatori che andranno ad elevare tutto lo schieramento di mister Gasperini.

DA PRENDERE: Koopmeiners

SCOMMESSA: Bakkers

IL NOSTRO CONSIGLIO: El Bilal Tourè

BOLOGNA

Dopo una annata iniziata con qualche affanno di troppo, e decisamente svoltata grazie all’arrivo di Thiago Motta, i felsinei vogliono assolutamente rifarsi. Tra gli arrivi non si segnalano tanti nomi, né colpi a sensazione, ma avere confermato l’intelaiatura dell’anno scorso è un ottimo viatico.

DA PRENDERE: Orsolini

SCOMMESSA: Beukema

IL NOSTRO CONSIGLIO: Posch

CAGLIARI

Bentornato in Serie A alla compagine isolana. I rossoblù guidati da mister Claudio Ranieri partono sapendo di doversi rimboccare le maniche per centrare la salvezza. Diversi volti nuovi, manca ancora forse qualche certezza per prendere in mano la squadra.

DA PRENDERE: Jankto

SCOMMESSA: Shomurodov

IL NOSTRO CONSIGLIO: Makoumbou

EMPOLI

Altro giro, altro campionato di Serie A per i toscani che, come sempre, sono pronti a lottare per non retrocedere, lanciando una serie di giocatori pronti per il grande salto. In arrivo diversi giocatori interessanti che sono andati a colmare il vuoto dei partenti. Su tutti, importante l’addio di Parisi.

DA PRENDERE: Caputo

SCOMMESSA: Ranocchia

IL NOSTRO CONSIGLIO: Baldanzi

FIORENTINA

Squadra che ben figura, non si cambia, incominciando dalla guida tecnica di mister Vincenzo Italiano. Diversi volti nuovi, Christensen tra i pali, Arthur in cabina di regia, Yerry Mina in difesa, quindi in attacco Nzola avrà il non semplice compito di non far rimpiangere Cabral, che è andato al Benfica.

DA PRENDERE: Nico Gonzalez

SCOMMESSA: Nzola

IL NOSTRO CONSIGLIO: Biraghi

FROSINONE

I gialloblù tornano in Serie A con la chiara missione di non proseguire nell’andamento degli ultimi anni, ovvero nel classico ascensore tra massima serie e Serie B. Tantissimi volti nuovi per la formazione di Di Francesco, certezze però al momento non moltissime…

DA PRENDERE: Mazzitelli

SCOMMESSA: Kvernadze

IL NOSTRO CONSIGLIO: Marchizza

GENOA

Come sempre il club del Grifone fa le cose in grande. Il ritorno in Serie A fa rima con un mercato subito molto corposo. Gli arrivi sono numeri e di spessore, partendo da Retegui e Thorsby, fino a De Winter appena arrivato dalla Juventus.

DA PRENDERE: Retegui

SCOMMESSA: De Winter

IL NOSTRO CONSIGLIO: Thorsby

HELLAS VERONA

Dopo una salvezza giunta veramente all’ultimo minuto, ovvero grazie allo spareggio contro lo Spezia, gli scaligeri non sembrano intenzionati a cambiare volto alla squadra. Ci sarà da rimboccarsi le maniche sotto il balcone di Giulietta, con la consapevolezza che un Saponara a questi livelli può davvero incidere.

DA PRENDERE: Saponara

SCOMMESSA: Doig

IL NOSTRO CONSIGLIO: Lazovic

INTER

Il calciomercato nerazzurro prosegue con tanti colpi di scena, l’ultimo in ordine di tempo quello legato a Samardzic. Diversi arrivi importanti, da Frattesi a Thuram, da Cuadrado a Sommer, passando per Carlos Augusto, ma partenze pesanti che non saranno semplici da sostituire (Brozovic, Lukaku e Dzeko per citarne tre).

DA PRENDERE: Lautaro Martinez

SCOMMESSA: Cuadrado

IL NOSTRO CONSIGLIO: Barella

JUVENTUS

Mai come in questa estate il club bianconero non sta dando segni di sé a livello di mercato. Gli arrivi si racchiudono nel rinnovo di Rabiot e Milik e nell’arrivo di Weah. Per il resto si pensa solo a vendere. In entrata, per ora, poco e niente.

DA PRENDERE: Chiesa

SCOMMESSA: Weah

IL NOSTRO CONSIGLIO: Rabiot

LAZIO

Dopo essere stato accusato di immobilismo (e non per citare il suo centravanti) Lotito ha dato il via a una serie notevole di acquisti. Da Kamada a Rovella, da Pellegrini a Isaksen. La sensazione è che non sia ancora finita qui.

DA PRENDERE: Immobile

SCOMMESSA: Isaksen

IL NOSTRO CONSIGLIO: Zaccagni

LECCE

I salentini, forti della salvezza della passata stagione, faranno di tutto per confermarsi anche in questa annata, ma non sarà facile. L’addio di Hjulmand garantisce i soldi liquidi per andare a ritoccare una rosa che, al momento, è ben lontana da una permanenza scontata in Serie A.

DA PRENDERE: Strefezza

SCOMMESSA: Rafia

IL NOSTRO CONSIGLIO: Baschirotto

MILAN

Dopo un inizio di mercato estivo segnato dai rumorosi addii di Maldini e Massara dietro la scrivania, e Tonali in campo, i rossoneri hanno vissuto settimane scoppiettanti con gli arrivi di Pulisic, Chukwueze, Musah, Reijnders e molti altri. Basterà per puntare davvero allo scudetto?

DA PRENDERE: Rafael Leao

SCOMMESSA: Romero

IL NOSTRO CONSIGLIO: Reijnders

MONZA

I brianzoli, dopo una prima stagione in Serie A di altissimo livello, dopo un avvio molto complicato, vogliono assolutamente rifarsi. Al momento rosa confermata rispetto ad un anno fa e innesti di esperienza come D’Ambrosio e Gagliardini.

DA PRENDERE: Pessina

SCOMMESSA: Carboni

IL NOSTRO CONSIGLIO: Ciurria

NAPOLI

I campioni d’Italia in carica danno il via alla loro rincorsa verso lo scudetto bis, dopo aver salutato Spalletti e accolto Rudi Garcia. I partenopei partono con numerose certezze, mentre dal mercato per ora sono arrivati solo ritocchi, ma importanti.

DA PRENDERE: Osimhen

SCOMMESSA: Gabri Veiga (se confermato)

IL NOSTRO CONSIGLIO: Kvaratskhelia

ROMA

Sarà l’anno della Roma di mister José Mourinho? Lo Special One vuole puntare in alto al terzo anno sulla panchina giallorossa e, per ora, il mercato sta puntando in quella direzione. Mancano due colpi in attacco e il nero su bianco con Renato Sanches

DA PRENDERE: Dybala

SCOMMESSA: Aouar

IL NOSTRO CONSIGLIO: Smalling

SALERNITANA

Arriverà la terza salvezza consecutiva per i campani? Dopo un primo anno con il fiatone, e un secondo campionato di ben altro livello con Paulo Sousa in panchina, i granata vogliono confermarsi. Al momento la formazione titolare, però, è quella della scorsa annata.

DA PRENDERE: Dia

SCOMMESSA: Bohinen

IL NOSTRO CONSIGLIO: Pirola

SASSUOLO

I neroverdi partono con la chiara intenzione di centrare l’ennesima salvezza in carrozza della propria esperienza nella massima serie. Tra partenze e arrivi, il nucleo è confermato, come la sensazione che in Emilia le cose si facciano sempre per bene.

DA PRENDERE: Berardi

SCOMMESSA: Viti

IL NOSTRO CONSIGLIO: Pinamonti

TORINO

Il club granata riparte dalle fondamenta di un anno fa, ma vuole alzare il tiro. In attesa di poter chiudere davvero per l’ex atalantino Malinovskyi, il tecnico Ivan Juric ha avuto conferme importanti e una rosa che si avvicina ulteriormente al suo calcio.

DA PRENDERE: Sanabria

SCOMMESSA: Bellanova

IL NOSTRO CONSIGLIO: Schuurs

UDINESE

I bianconeri friulani tornano in azione con la chiara intenzione di ripetere la partenza della scorsa stagione. Riusciranno a replicare e, soprattutto, a concludere con maggiore continuità?

DA PRENDERE: Deulofeu

SCOMMESSA: Brenner

IL NOSTRO CONSIGLIO: Lovric

