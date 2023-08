F1, sostituiti telaio e cambio sulla macchina di Leclerc dopo l’incidente

Un weekend pieno zeppo di difficoltà. La Ferrari è piena di problemi nel Gran Premio d’Olanda e alcune delle grane sono emerse sin dalle prove libere, quando la Rossa era già difficile da guidare e piuttosto lenta sia sul giro secco che sul passo gara. In qualifica la situazione è leggermente migliorata, ma la macchina è risultata difficile da guidare.

Tante sono state infatti le imprecisioni per Charles Leclerc tra Q1 e Q2, e alla fine in Q3 è arrivato l’incidente in curva 9, proprio nel punto che il Cavallino Rampante soffre maggiormente in questo fine settimana. Incidente che ha causato la bandiera rossa e costringerà il monegasco a partire dalla nona casella.

Danni alla macchina che sono stati più consistenti del previsto: impatto che è stato a bassa velocità, ma che ha danneggiato telaio e cambio della SF-23. E’ stato necessario sostituire entrambi: un lavoro ulteriore per i meccanici dopo aver sostituito l’intera powerunit dopo le FP3.

Non ci saranno penalità da scontare sulla griglia di partenza, poiché il cambio sarà sostituito con uno già utilizzato nelle gare precedenti, così come accaduto nel caso della power unit, che la squadra conta comunque di recuperare per le gare venture.

