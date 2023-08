F1 oggi, GP Olanda 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 26 agosto, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La pista olandese non offrirà domani troppe chance di sorpasso e di conseguenza portare a compimento delle qualifiche di un certo livello sarà ancora più importante nel risultato finale. Da questo punto di vista la Red Bull e Max Verstappen hanno fatto vedere un passo notevole in tutte le condizioni e sono i favoriti per la pole-position.

In casa Ferrari il day-1 ha evidenziato non pochi problemi di bilanciamento. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno fatto molta fatica nel tenere in strada la vettura, assai sovrasterzante sul tracciato neerlandese. Vedremo se oggi le cose cambieranno, considerando anche la variabile meteo. Le previsioni, infatti, non escludono l’arrivo della pioggia.

La seconda giornata del weekend del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213) relativamente alle qualifiche, mentre la FP3 godrà della copertura di Sky Sport F1 e di Sky Sport 4K. TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2023 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); Sky Sport Summer (201) solo per le qualifiche. Prevista la differita solo delle qualifiche in chiaro su TV8, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in differita, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 20.55-22.15, F1, Qualifiche – Differita in chiaro

Foto: LaPresse