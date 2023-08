Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 26 agosto, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Si apre ufficialmente la seconda giornata della Serie A 2023-2024. Il secondo turno del massimo campionato italiano di calcio ci propone quattro incontri di grande importanza, che metteranno in palio punti pesanti per questo avvio di stagione, con squadre a caccia di conferme e altre pronte alla riscossa.

La giornata odierna, sabato 26 agosto, inizierà alle ore 18.30 con Frosinone-Atalanta allo stadio Stirpe, quindi in contemporanea vedremo Monza-Empoli allo stadio Brianteo. Alle ore 20.45, quindi, saranno di scena Milan-Torino allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e Hellas Verona-Roma allo stadio Bentegodi.

Il Milan si rimbocca le maniche per un match impegnativo contro il Torino per confermare l’ottimo esordio di Bologna, discorso simile per l’Atalanta ancora in trasferta, ma questa volta a Frosinone. Monza-Empoli metterà di fronte due rivali che hanno chiuso il match di esordio con una sconfitta, mentre Hellas Verona-Roma vedrà i giallorossi di José Mourinho provare a rilanciarsi dopo il 2-2 interno con la Salernitana.

I match del sabato della seconda giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potranno vedere Frosinone-Atalanta su Sky Sport Calcio (202) e Milan-Torino su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202), per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto

Ore 18.30 Frosinone-Atalanta – diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.30 Monza-Empoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Milan-Torino – diretta su DAZN e su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 Hellas Verona-Roma – diretta su DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse