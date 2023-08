F1, Max Verstappen vola sul bagnato nella FP3. Ferrari inguidabile a Zandvoort

Prove libere 3 entrate a far parte dell’album dei ricordi a Zandvoort (Olanda), sede del weekend del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dei Paesi Bassi le squadre e i piloti hanno lavorato con grande intensità in cerca della miglior messa a punto possibile in funzione delle qualifiche che ci saranno quest’oggi (ore 15.00) e della gara di domani (ore 15.00).

Un circuito impegnativo e stimolante per i racing driver, animato da una serie interminabile di curve di cui due sopraelevate (curva-3 e curva-14), che richiede un assetto aerodinamico medio/alto soprattutto per sfruttare la velocità in uscita, ovvero la trazione. Il tutto è stato complicato dall’asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia.

Per Max Verstappen le complicazioni non ci sono. Il leader del Mondiale si è andato a prendere il miglior tempo della sessione in 1:21.631 a precedere di 0.379 la Mercedes del britannico George Russell e di 1.000 il compagno di squadra Sergio Perez. Quest’ultimo dato è assai significativo del feeling di Max con la RB19 e per il povero Checo c’è veramente poco da fare.

Una FP3 con tante interruzioni (bandiera rossa) per le uscite di pista del danese Kevin Magnussen (Haas), del cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e del neozelandese Liam Lawson (AlphaTauri), che da oggi sostituisce l’infortunato Daniel Ricciardo, dopo l’incidente di ieri in curva-3 dell’australiano nella FP2. A completare il quadro della top-10 troviamo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a 1.003, il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) a 1.092, il thailandese Alexander Albon (Williams) a 1.119, l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 1.261, il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 1.334, il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 1.462 e l’altra McLaren del britannico Lando Norris a 1.527.

Grandi problemi della Rossa, come testimoniato dal riscontro del pilota del Principato, oltre che dal 12° posto dello spagnolo Carlos Sainz a 1.807. SF-23 inguidabile per i due ferraristi, con Leclerc costretto ad andare lungo all’ingresso di curva-1 in ben tre circostanze. Uscite di pista, di cui anche l’iberico è stato protagonista, che descrivono tutte le difficoltà nel portare in temperature le gomme.

CLASSIFICA FP3 GP OLANDA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:21.631 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.379 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.000 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+1.003 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.092 4

6 Alexander ALBON Williams+1.119 3

7 Oscar PIASTRI McLaren+1.261 4

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.334 4

9 Charles LECLERC Ferrari+1.462 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.527 4

11 Pierre GASLY Alpine+1.579 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+1.807 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.913 4

14 Logan SARGEANT Williams+1.939 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.009 5

16 Esteban OCON Alpine+2.175 3

17 Lance STROLL Aston Martin+2.427 3

18 Liam LAWSON AlphaTauri+4.712 5

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+6.851 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

Foto: LaPresse