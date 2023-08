F1, la Ferrari “stava meglio quando stava peggio”? I numeri di Binotto migliori di quelli di Vasseur!

Mattia Binotto è stato ferocemente attaccato dai tifosi, corrosivamente sbeffeggiato da cabarettisti di fama nazionale, criticato finanche da organi di stampa generalmente garantisti nei confronti della Ferrari. La sua esperienza come team principal della Scuderia di Maranello, durata quattro anni, si è conclusa a fine 2022 con una Rossa in disarmo. Dopodiché è cominciata l’era, ancora tutta scoprire, di Frederic Vasseur. Eppure, la situazione non è certo cambiata con uno schiocco di dita.

È Ferragosto e la F1 sta oziando in attesa di tornare in pista in Olanda, fra una decina di giorni. Dunque, anziché cimentarsi in un cruciverba o in un sudoku, perché non dare un’occhiata ai numeri ferraristi della stagione corrente e raffrontarli a quelli della gestione precedente? Senza alcuna pretesa di trarre conclusioni, solo per pura curiosità in una sorta di “discorso da ombrellone”.

Ovviamente, essendosi disputate 12 gare, tale deve essere il campione a cui fare riferimento per ogni annata in oggetto. È una questione di coerenza numerica, indipendente dal momento in cui è arrivato il summer break. Anzi, nel 2020 stravolto dalla pandemia, il calendario ha assunto connotati completamente diversi da quelli canonici. Di pause non ce ne sono state e il dodicesimo GP si è corso a fine ottobre! Ciò premesso, andiamo a estrapolare i dati a ritroso.

2023 – VASSEUR I

Vittorie: 0

Pole position: 2

Podi: 3 (0-1-2)

Punti: 191

Posizione dei piloti nel Mondiale: Leclerc 5°; Sainz 7°

Posizione nel Mondiale costruttori: 4° posto



2022 – BINOTTO IV

Vittorie: 4

Pole position: 8

Podi: 11 (4-5-2)

Punti: 314

Posizione dei piloti nel Mondiale: Leclerc 2°; Sainz 4°

Posizione nel Mondiale costruttori: 2° posto

2021 – BINOTTO III

Vittorie: 0

Pole position: 2

Podi: 3 (0-2-1)

Punti: 165½

Posizione dei piloti nel Mondiale: Sainz 6°; Leclerc 7°

Posizione nel Mondiale costruttori: 4° posto

2020 – BINOTTO II

Vittorie: 0

Pole position: 0

Podi: 2 (0-1-1)

Punti: 93

Posizione dei piloti nel Mondiale: Leclerc 5°; Vettel 13°

Posizione nel Mondiale costruttori: 6° posto

2019 – BINOTTO I

Vittorie: 0

Pole position: 3

Podi: 11 (0-4-7)

Punti: 288

Posizione dei piloti nel Mondiale: Vettel 4°; Leclerc 5°

Posizione nel Mondiale costruttori: 2° posto

Che dire? Sicuramente balzano all’occhio due fatti. Numero uno. L’attuale stagione assomiglia parecchio al 2021, quando la Ferrari era trattata con benevolenza dopo il disgraziato 2020. Numero due. Il 2023 non solo è molto peggio del 2022 (sai che sorpresa), bensì anche del 2019, primo anno di Mattia Binotto alla guida della Scuderia di Maranello.

Proprio quest’ultimo è il dato più interessante. Dopotutto, nel 2018 la Ferrari non aveva forse lottato per il Mondiale, spegnendosi nella seconda parte dell’annata? Le premesse poste erano quindi le stesse che precedevano la corrente edizione iridata. Eppure, l’alba di Binotto fu inconfutabilmente più luminosa di quella di Vasseur. Come proseguirà il resto della giornata?

La gestione del riccioluto ingegnere italiano è stata caratterizzata da un violento temporale e da un estemporaneo arcobaleno giunto poco prima di un grigio tramonto. Il manager francese parte invece con un cielo uggioso… La speranza è possa che aprirsi con il passare delle ore, tramutandosi in un radioso dì estivo. Come dovrebbe essere quello odierno. Buon Ferragosto!

