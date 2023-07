F1, GP Olanda 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Zandvoort il 27 agosto

Una volta la Formula 1 era immune dalla dinamica delle “ferie estive”. Si correva a ritmo cadenzato anche in pieno agosto. All’inizio del XXI secolo le cose hanno cominciato a cambiare, sino a raggiungere l’attuale dinamica della “pausa obbligatoria”, anche al lavoro in azienda. Dunque, per il Circus, agosto è diventato un mese di inoperosità.

Nessuno dei prossimi tre weekend prevede appuntamenti agonistici. Le operazioni riprenderanno solamente nel fine settimana del 25-27 agosto, quando si andrà a correre nella bolgia di Zandvoort, vero e proprio appuntamento di casa per Max Verstappen.

Proprio l’ascesa del venticinquenne della Red Bull ha consentito la rinascita del Gran Premio d’Olanda, finito nell’oblio a metà anni ’80 a causa del disinteresse attorno alla corsa. L’arrivo di Super Max ha cambiato totalmente le carte in tavola. Inoltre, una geniale ristrutturazione dell’angusta pista edificata sulle coste del Mare del Nord, concepita da una mente italiana, ha permesso la resurrezione di un appuntamento tramutatosi in una sorta di enorme festa popolare. Se non si potrà essere in loco, sarà comunque possibile seguirlo in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Olanda, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. A seconda delle scelte editoriali, anche il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento olandese, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa di Zandvoort potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Olanda.

F1 – PROGRAMMA GP OLANDA 2023

VENERDÌ 25 AGOSTO

Ore 12.30-13.30, Prove libere 1

Ore 16.00-17.00, Prove libere 2

SABATO 26 AGOSTO

Ore 11.30-12.30, Prove libere 3

Ore 15.00-16.00, Qualifiche

DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 15.00, GARA

Foto: La Presse