F1 in tv, GP d’Olanda 2023: dove vedere le prove libere, orari, programma

L’attesa è finita. Tra poche ore comincerà finalmente il lungo weekend dedicato al GP d’Olanda, tredicesima tappa del Mondiale 2023 di F1 che ritorna dopo la lunga pausa estiva. Sarà un appuntamento speciale per il detentore del titolo Max Verstappen, motivato a imporre la sua leadership anche sul tracciato di casa, quello di Zandvoort, dove saranno attesi migliaia e migliaia di fan orange.

Ma non mancheranno gli spunti di interesse anche nelle altre scuderie di punta, motivate a dare una spallata decisa e indirizzare la meglio questa seconda parte di annata sportiva. Ai nastri di partenza ci sarà ad esempio la Ferrari, pronta a stupire dopo un inizio davvero al di sotto delle aspettative.

Riflettori puntati anche sulla Mercedes, sull’Aston Martin oltre che sulla McLaren, quest’ultima reduce da delle ultime gare davvero impressionanti.

Si comincerà dunque venerdì con le prove libere che, come di consueto, saranno trasmesse in diretta da Sky Sport tramite i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre. In streaming si potranno seguire su NOW, Sky GO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula 1.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP OLANDA 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP OLANDA 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); Sky Sport Summer (201) solo per le prove libere 2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

