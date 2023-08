Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 25 agosto, si terrà a Budapest, in Ungheria, la settima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera: nella sessione mattutina non ci saranno italiani in gara, mentre nella sessione pomeridiana gli azzurri saranno protagonisti in tre gare.

Presenza azzurra nella finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Ottavia Cestonaro, nelle semifinali degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro e nelle batterie delle staffette 4×100 metri, sia al maschile che al femminile.

Presenza azzurra nella finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Ottavia Cestonaro, nelle semifinali degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro e nelle batterie delle staffette 4×100 metri, sia al maschile che al femminile.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 2023 OGGI

Venerdì 25 agosto

Sessione mattutina

10:05 Decathlon, 100 metri

10:10 Lancio del giavellotto maschile, qualificazioni Gruppo A

10:20 Salto in alto femminile, qualificazioni

10:55 Decathlon, salto in lungo

11:45 Lancio del giavellotto maschile, qualificazioni Gruppo B

12:20 Decathlon, lancio del peso

Sessione serale

18:30 Decathlon, salto in alto

19:32 Staffetta 4×100 metri maschile, batterie (Italia)

19:38 Salto triplo femminile, finale (Dariya Derkach, Ottavia Cestonaro)

20:00 Staffetta 4×100 metri femminile, batterie (Italia)

20:20 Lancio del giavellotto femminile, finale

20:25 800 metri femminili, semifinali (Eloisa Coiro)

21:08 Decathlon, 400 metri

21:40 200 metri femminili, finale

21:50 200 metri maschili, finale

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2023 OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessione mattutina su Rai Sport HD, Sky Sport Arena ed Eurosport 1 HD, sessione serale su Rai 2 HD, poi dalle 20.30 Rai Sport HD poi dalle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse