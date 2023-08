F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Olanda. Le Rosse hanno vinto il 25% delle gare di Zandvoort, ma tutte in un’altra epoca

Le power unit della Formula Uno si riaccenderanno nei Paesi Bassi, dove domenica 27 agosto andrà in scena il Gran Premo d’Olanda. L’appuntamento ha nella Ferrari il proprio team di riferimento. D’altronde il Cavallino Rampante ha vinto il 25% delle gare disputate nell’autodromo di Zandvoort. Tutti i successi sono però arrivati sulla vecchia configurazione (utilizzata dal 1952 al 1985), mentre si aspetta ancora il trionfo sulla nuova pista.

Le prime due affermazioni risalgono al 1952 e al 1953. In quegli anni non c’è storia, poiché la Scuderia di Maranello domina in lungo e in largo. Settantuno anni fa arriva addirittura una tripletta, Alberto Ascari si impone davanti a Nino Farina e Luigi Villoresi, che rifilano due giri al quarto classificato! Anche dodici mesi dopo le creature del Drake potrebbero monopolizzare il podio, sempre con gli stessi tre piloti, ma un problema all’acceleratore costringe Villoresi al ritiro. Dunque si ripetono “solo” il primo posto di Ascari e il secondo di Farina.

Il GP d’Olanda 1961 coincide con la rivelazione di Wolfgang von Trips, che scatta dalla pole position e rimane in testa dall’inizio alla fine. Si tratta di una vittoria completamente inattesa, sia perché il tedesco è ancora a digiuno di successi, sia perché sulla carta è considerato il terzo pilota delle Rosse. Viceversa, con questo successo Taffy dimostra di aver alzato l’asticella rispetto al passato, candidandosi alla conquista del Mondiale, salvo poi tragicamente perire a Monza pochi mesi dopo.

Passa un decennio prima di rivedere la Ferrari vincere a Zandvoort. L’impresa riesce a Jacky Ickx nel 1971, nel corso di un’edizione caratterizzata da una costante pioggerellina. Il belga ha ragione della Brm di Pedro Rodriguez dopo un superbo duello.

Seguono poi due affermazioni firmate da Niki Lauda. Nel 1974 l’austriaco e il Cavallino Rampante spadroneggiano, realizzando una perentoria doppietta (Clay Regazzoni si fregia della piazza d’onore). Nel 1977, invece, il viennese passa per primo sotto la bandiera a scacchi al termine di una sfida di resistenza contro la Ligier di Jacques Laffite.

Il 1982 è l’anno di Didier Pironi, che deve vedersela contro le Renault. Quando, però, le vetture della Régie escono di scena, il transalpino ha la strada spianata verso il successo. Sarà, purtroppo, l’ultimo. Il francese si martorierà le gambe poco più di un mese dopo a Hockenheim, dovendo rinunciare al titolo mondiale e vedendo distrutta la propria carriera.

Sono, infine, passati esattamente 40 anni dall’ultimo trionfo della Scuderia di Maranello. Quella del 1983 è la famosa edizione dello svarione di Alain Prost, che commette un rarissimo errore di valutazione nel tentare un sorpasso su Nelson Piquet alla curva Tarzan. Il Professore quel giorno non tiene fede al suo soprannome e “la fa grossa”, speronando il brasiliano. Così, le Rosse di René Arnoux e Patrick Tambay si trovano la doppietta servita su un piatto d’argento.

In chiave ferrarista merita di essere citato anche il 1979, poiché da’ vita a uno degli episodi più emblematici dell’epopea di Gilles Villeneuve. Il canadese si sta scornando per la vittoria con la Williams di Alan Jones, ma esagera; finisce in testacoda e danneggia irreparabilmente la sua monoposto. Cionondimeno, prosegue imperterrito nonostante la sospensione posteriore distrutta e una ruota a penzoloni! L’accaduto resta ancora oggi il manifesto dell’irriducibilità agonistica di uno dei piloti più amati di sempre.

I NUMERI DELLA FERRARI NEL GP D’OLANDA (32 EDIZIONI)

VITTORIE: 8

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 2017)

1 Wolfgang Von Trips (1961)

1 Jacky Ickx (1971)

1 Didier Pironi (1982)

1 René Arnoux (1983)

POLE POSITION: 7

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 Niki Lauda (1974, 1975)

1 Phil Hill (1961)

1 Chris Amon (1968)

1 Jacky Ickx (1971)

GIRI PIU’ VELOCI: 10

2 Jacky Ickx (1970, 1971)

2 Niki Lauda (1975, 1977)

2 René Arnoux (1983, 1984)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Luigi Villoresi (1953)

1 Clay Regazzoni (1976)

1 Gilles Villeneuve (1979)

PODI: 25

1952 A. Ascari (1°), N. Farina (2°), L. Villoresi (3°)

1953 Alberto Ascari (1°), Nino Farina (2°)

1961 Wolfgang Von Trips (1°), Phil Hill (2°)

1962 Phil Hill (3°)

1963 John Surtees (3°)

1964 John Surtees (2°)

1969 Chris Amon (3°)

1970 Jacky Ickx (3°)

1971 Jacky Ickx (1°), Clay Regazzoni (3°)

1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)

1975 Niki Lauda (2°), Clay Regazzoni (3°)

1976 Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (1°)

1979 Jody Scheckter (2°)

1982 Didier Pironi (1°)

1983 René Arnoux (1°), Patrick Tambay (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

I PRECEDENTI DEI PILOTI FERRARI A ZANDVOORT

CHARLES LECLERC

2021 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 3°

CARLOS SAINZ Jr.

2021 (FERRARI) – 7°

2022 (FERRARI) – 8°

Foto: La Presse