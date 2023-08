F1, Fernando Alonso: “Meta stagione da sogno. L’età avanzata? E’ solo esperienza”

In metà stagione, poco più o poco meno, ha messo insieme 149 punti occupando la terza posizione nella classifica piloti del Mondiale 2023 di F1. Fernando Alonso, dopo aver cambiato scuderia passando dall’Alpine all’Aston Martin, sembra rinato.

Il due volte campione del mondo ha parlato di questo e di altro in un’intervista al portale motorsport.com, dove ha toccato diversi argomenti: “È stata una prima metà di stagione da sogno. Siamo terzi nel campionato costruttori davanti alla Ferrari, e siamo terzi nel campionato piloti insieme a Hamilton. Era impossibile pensare questo in Bahrain”.

Poi ha aggiunto ironizzando un po’: “Sarebbe bello avere una sfera di cristallo e conoscere il futuro prima di prendere una decisione di cambiare squadra, ma sì, alla fine sono contento di dove sono, c’è un progetto per il futuro e sono molto orgoglioso”.

Sulla sua età, ormai 41enne: “Questo è stato un tema di tutto l’anno, ma ora no: credo che la gente abbia già capito che non è un grande cambiamento se hai 41 o 25 anni”.

Infine, Fernando Alonso, ha concluso dicendo: “È più nella testa, nella motivazione, nel modo in cui si affronta il fine settimana. E sì, sapete, in altre squadre, puntano più sull’esperienza. Come Daniel Ricciardo ora in AlphaTauri e cose del genere. Quindi non si tratta di essere giovani, ma solo di andare veloci”.

Foto: Lapresse