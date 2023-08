F1, Helmut Marko: “Max Verstappen è di un altro pianeta, farebbe la pole anche con la Haas”

Ogni occasione è quella giusta. Helmut Marko è sempre pronto per esaltare la posizione di Max Verstappen in F1. Il consulente di Red Bull, in un’intervista concessa a Motorsport Total, ha riservato parole al miele al pilota neerlandese, che è sempre più vicino alla conquista del suo terzo iride in carriera.

Dopo la pausa estiva, il Circus si ritroverà a Zandvoort e tra le mura amiche Max potrebbe eguagliare il primato di Sebastian Vettel di nove GP vinti consecutivamente nella stessa annata. Parlando di tutto questo al sito tedesco, Marko ha espresso chiaramente il proprio pensiero.

“Verstappen è di un’altra categoria perché è riuscito a eguagliare Lewis Hamilton nella lettura delle gare, ma di base è più veloce in termini di prestazione pura. Tutto questo è stato frutto di un grande processo di maturazione che ha avuto nel corso degli ultimi anni. Max sarebbe in grado di imporsi con qualsiasi auto“.

“In queste condizioni, sarebbe in grado di fare la pole-position anche con l’AlphaTauri o la Haas“, ha aggiunto Marko, sottolineando per l’appunto la grande differenza tra l’olandese e il resto dei piloti nel campionato.

