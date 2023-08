F1, GP Olanda 2023. Zandvoort, è qui la festa di Max Verstappen! Oppure arriverà qualcuno a rovinarla?

Il Gran Premio d’Olanda di F1 scatterà alle ore 15.00 di domenica 27 agosto. Sarà la 33ma edizione iridata dell’evento, la terza dopo la resurrezione avvenuta nel 2021. L’epoca corrente ha visto trionfare solo Max Verstappen, ovverosia la ragione stessa dell’esistenza dell’appuntamento. Senza di lui, popolarissimo in patria, il GP in terra batava non sarebbe mai rinato.

Dunque l’olandese oggi andrà alla caccia del terzo successo consecutivo all’autodromo di Zandvoort. Soprattutto, cercherà di artigliare la nona vittoria di fila in questo 2023. Se dovesse farcela, eguaglierebbe il record stabilito da Sebastian Vettel nel 2013 e porrebbe le basi per diventare il primo uomo a raggiungere la doppia cifra in termini di affermazioni consequenziali.

“Per arrivare a 10 bisogna giocoforza passare da 9” direbbe Monsieur de la Palice. Affinché questo accada, per Verstappen è necessario imporsi oggi, di fronte alla sua gente. In una stagione in cui è passato primo sotto la bandiera a scacchi per 10 volte su 12, sarebbe una vera beffa vedersi battuto proprio nel salotto di casa. Il Cannibale non si inchina a chicchessia dallo scorso 30 aprile, quando a Baku è stato preceduto dal compagno di squadra Sergio Perez.

Ieri Verstappen ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un fuoriclasse, centrando una pole position stratosferica. Bisognerà comunque trattare con grande attenzione le insidie poste dal tracciato di Zandvoort. La sede stradale è angusta, le vie di fuga o sono vecchio stile (ovvero con la ghiaia) o non ci sono. Se si sbaglia, si paga un prezzo molto salato. Inoltre è verosimile che possa piovere. Comunque sia, l’aderenza sarà precaria, perché l’acqua è già caduta dal cielo, lavando via la gomma depositatasi durante le prove libere del venerdì.

Insomma, nel 2023 Red Bull ha sempre vinto. Prima o poi, però, metterà il piede in fallo. Se capitasse proprio in Olanda, dove Verstappen, il golden boy del Drink Team, è di casa? Ci troveremmo di fronte a un contrappasso dantesco bello e buono! Sempre che si verifichi, sia chiaro. Perché magari Super Max si prodigherà nel solito monologo, aggiungendo l’ennesimo +1 alla sempre più ricca casella delle vittorie.

A latere, che dire della Ferrari? È un weekend sofferto, tra prestazioni che mancano, cambi sostituiti e incontri fin troppo ravvicinati con le barriere. Zandvoort si annunciava territorio nemico e le previsioni non sono state smentite. Bisognerà scendere in pista e provare a raccogliere il massimo, poco o tanto che sia.

