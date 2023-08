F1, GP Olanda 2023. Si corre nella “Wolvenhol”, la tana di lupo Verstappen, pronto a sbranare nuovamente i rivali

La Formula Uno è pronta a riaccendere le power unit. Da domani a domenica la massima categoria automobilistica gareggerà in quella che può essere definita la Wolvenhol, la “Tana nel Lupo”, scritto nella lingua di chi sta cannibalizzando qualsiasi avversario. Si corre, infatti, in Olanda. La terra di Max Verstappen.

Quasi come se fosse stato scritto da uno sceneggiatore di Hollywood, il copione prevede che Super Max possa eguagliare un record proprio nel Gran Premio patrio. Il satrapo del Circus viene da 8 vittorie consecutive e, se dovesse imporsi anche a Zandvoort, pareggerebbe la sequenza più lunga di sempre, inanellata da Sebastian Vettel nelle ultime 9 gare del 2013. Dopodiché, se arrivasse l’ennesimo successo, Verstappen si porrebbe nelle condizioni di diventare il primo uomo a raggiungere la doppia cifra in termini di affermazioni consecutive.

Per puntare alla “decima” bisogna però prima passare attraverso la nona. L’ipotesi di un allentamento della tensione agonistica è da escludere, soprattutto nei prossimi giorni. D’altronde una “marea arancione” accorrerà sulle tribune a sostenere l’eroe nazionale, nella speranza che nulla rovini una festa già pronta. Che smacco sarebbe non trionfare proprio nel salotto di casa? I favori del pronostico sono tutti per chi ha vinto 16 dei 20 GP disputati nell’ultimo anno solare.

Peraltro, inutile girarci attorno, Red Bull punta alla “Stagione perfetta”. In primavera se ne parlava con scetticismo, ma ormai siamo oltre la metà dell’opera. Il Drink Team ha incamerato 12 successi su 12. Ne mancano 10 per compiere un’impresa senza alcun precedente nella storia della F1. Data la superiorità delle RB19, la sensazione è che l’unica possibilità di rompere l’incantesimo sia rappresentata da un imprevisto di cui, però, ancora non si è vista traccia. Si paleserà beffardamente proprio in Olanda? Domenica la risposta.

Il resto del plotone, composto da Ferrari, Mercedes, McLaren, Fernando Alonso e compagnia cantante si rassegna a competere per il podio. Ognuno si augura di essere, prima o poi, il prescelto dalla Dea Bendata per spezzare la tirannide verstappiana. Sempre che quel prescelto ci sia e non si debba attendere il 2024…

Foto: La Presse