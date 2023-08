F1, Helmut Marko provoca i rivali: “Max Verstappen in gara può guardare anche gli schermi televisivi”

L’arte della provocazione. A Helmut Marko piace decisamente molto pungolare i rivali nel Mondiale 2023 di F1, nella consapevolezza che la Red Bull, con Max Verstappen, possa godere di un grande vantaggio. Si è alla vigilia del week end del GP d’Olanda. Verstappen, nell’appuntamento di casa, ha grandi possibilità per eguagliare il record di vittorie consecutive in un anno di Sebastian Vettel (9) e il fatto di poterlo festeggiare davanti al proprio pubblico è un qualcosa di molto particolare.

Vedremo se la pista darà conferme del grande potenziale di Max, abbinato alla RB19. Convinto delle possibilità dell’alfiere della scuderia di Milton Keynes è chiaramente Marko, che con una delle sue classiche frecciatine ha voluto evidenziare quale sia il margine con cui Verstappen competa in questo momento.

“In gara, Max Verstappen guarda anche gli schermi televisivi. Ed è per questo che in Belgio si è preoccupato del giro più veloce: aveva visto che Lewis Hamilton poteva fare un pit-stop gratis…e quindi si è potuto permettere quanto accaduto“, l’affermazione del consulente di Red Bull a Motorsport Total.

Al di là delle considerazioni di Marko, non ci sono dubbi che la squadra anglo-austriaca, con il suo primattore, abbia fatto nel corso del 2023 una grandissima differenza e questo aspetto si è evidenziato soprattutto per le difficoltà dell’altro pilota Red Bull, Sergio Perez. E’ evidente quanto la figura di Max nel team sia forte, anche per questo, di conseguenza le dichiarazioni del manager austriaco trovano terreno fertile.

Foto: LaPresse