F1, GP Italia 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Monza settimana prossima!

Nessuna pausa per la Formula 1, che dopo essere rimasta in panciolle per quasi un mese, si appresta a vivere due weekend di gara consecutivi. Settimana prossima è, peraltro, programmato un appuntamento molto significativo per il nostro Paese. Dall’1 al 3 settembre l’autodromo di Monza sarà infatti il palcoscenico del Gran Premio d’Italia.

Più di una gara, parliamo di un’istituzione del Circus. Il GP tricolore è stato presente nel calendario di ogni singola edizione del Mondiale dal 1950 a oggi. Solamente il Gran Premio di Gran Bretagna può vantare il medesimo status. Va tuttavia rimarcato come l’appuntamento britannico abbia cambiato più volte sede (Silverstone, Brands Hatch, Aintree). Viceversa, la corsa italiana si è disputata quasi sempre a Monza (l’unica eccezione è il 1980, quando si gareggiò a Imola). Domenica prossima la F1 farà dunque tappa nella bassa Brianza per la 73ma volta nella storia!

Trattasi, ovviamente, dell’appuntamento di casa per la Ferrari. Il Cavallino Rampante si è imposto ben 19 volte, ma i successi si sono diradati negli ultimi tre lustri. Il più recente è datato 2019 e porta la firma di Charles Leclerc, che peraltro è stato anche l’ultimo pilota a vincere scattando dalla pole position. Ultimamente si sono visti vincitori assolutamente inaspettati, quali Pierre Gasly (2020) e Daniel Ricciardo (2021). Cosa accadrà nel 2023? Se non si potrà essere in loco, si potrà seguire il Gran Premio d’Italia in TV. Come?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta, le qualifiche e la gara del Gran Premio d’Italia. L’evento di Monza è infatti il quarto dei cinque per i quali sarà offerta copertura live gratis in chiaro.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP d’Italia, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Summer (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

STREAMING – L’evento tricolore potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio d’Italia.

F1 – PROGRAMMA GP ITALIA 2023

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 15.00, GARA

Foto: Photo LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI