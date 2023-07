F1, Pirelli ufficializza le gomme per Zandvoort e Monza dove vedremo una scelta più morbida

Mentre il Mondiale di Formula Uno 2023 va ufficialmente in vacanza, Pirelli annuncia le gomme che saranno in dotazione di team e piloti in vista dei due prossimi Gran Premi, ovvero quello di Olanda di Zandvoort e quello d’Italia di Monza. L’uno-due che propone il calendario al rientro dalla sosta agostana vedrà allocazioni quanto mai interessanti.

Al Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale, Pirelli ha scelto le seguenti mescole: PZero White Hard C1, PZero Yellow Medium C2 e PZero Red Soft C3, ovvero 3 delle 4 mescole più dure della gamma. Per il Gran Premio d’Italia di Monza, gli pneumatici saranno: PZero White Hard C3, PZero Yellow Medium C4 e PZero Red Soft C5.

Sul tracciato di Zandvoort si proseguirà sulla linea tracciata un anno fa. Pirelli ha motivato la sua scelta perchè il tracciato olandese è molto severo, uno dei più stressanti di tutto il calendario per ciò che concerne le gomme. Le due curve più impegnative saranno sempre le solite, ossia le due curve sopraelevate: la 3 e la 14.

Passando a Monza, invece, Pirelli ha optato per una scelta completamente differente rispetto a quella di Zandvoort. Sulla pista brianzola saranno protagonisti i tre tipi di gomma più morbidi, quindi un cambio di rotta rispetto al 2022, quando la casa milanese aveva portato un grado di mescole più duro rispetto all’attuale (C2, C3 e C4). In occasione del Gran Premio d’Italia si riproporrà quanto visto in Ungheria, ovvero le qualifiche con le mescole già prestabilite. Gomme hard nella Q1, gomme medie nella Q2, quindi caccia alla pole position con le gomme soft nella Q3.

Foto: LPS Florent Gooden