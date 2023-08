F1, GP Italia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 1 settembre

Dopo la cancellazione del round di Imola per l’alluvione, la Formula Uno fa tappa finalmente sul suolo italico questo fine settimana (da venerdì 1 a domenica 3 settembre) per il weekend di gara sul circuito di Monza. Lo storico tracciato brianzolo sarà teatro del Gran Premio d’Italia 2023, valido come quattordicesimo capitolo stagionale del Mondiale.

I tifosi della Ferrari proveranno a spingere Charles Leclerc e Carlos Sainz verso una grande impresa su un layout che potrebbe esaltare le caratteristiche della SF-23, ma il favorito d’obbligo resta Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime nove gare consecutive e a Monza andrà a caccia della decima per staccare Sebastian Vettel e stabilire un nuovo record.

Le prime due sessioni di prove libere a Monza verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP ITALIA F1 2023

Venerdì 1 settembre

Ore 14.00 Prove libere 1 a Monza – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Monza – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

