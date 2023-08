F1, Fernando Alonso: “A Monza potremmo far fatica per le caratteristiche dell’Aston Martin”

Un’analisi lucida. Fernando Alonso arriva con il morale alto dopo quanto è accaduto a Zandvoort, in Olanda. Il secondo posto del pilota spagnolo dell’Aston Martin, alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), è importante per porre un termine alla “crisi” che ha avuto la scuderia britannica, che non saliva sul podio dal GP del Canada.

Tuttavia, le aspettative per il week end a Monza, sede del fine-settimana del GP d’Italia di F1, non sono così ambiziose. Alonso è consapevole di contare su una macchina molto performante su tracciati da medio/alto carico aerodinamico, mentre su circuito di grande efficienza e poca resistenza all’avanzamento ci sono maggiori problemi in termini prestazionali.

“Monza è e sarà sempre speciale. Noi abbiamo compiuto un passo avanti con gli sviluppi apportati alla macchina, ma credo che potremmo far vedere il nostro potenziale al meglio a Singapore e in Giappone. Su questo tracciato, dove l’efficienza è molto importante, potremmo avere dei problemi dal momento che questo aspetto è sempre stato il nostro punto debole. Sulla carta, quindi, non dovremmo essere così veloci, ma vedremo se saremo in grado di ottenere comunque un buon riscontro o meno“, le parole di Nando (fonte: Motor.es).

Vedremo a questo punto se le impressioni della vigilia avranno un seguito o meno.

Foto: LaPresse