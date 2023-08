F1, con le prove libere del GP d’Olanda inizia la seconda parte della stagione. Verstappen cerca il record di Vettel

Le vacanze sono ufficialmente concluse. Il Mondiale di Formula Uno 2023, infatti, è pronto a tornare in scena. Ci eravamo lasciati con il Gran Premio del Belgio e l’ennesima cavalcata trionfale di Max Verstappen. Ci ritroviamo con il pilota della Red Bull che è pronto per raggiungere il record di successi consecutivi di Sebastian Vettel (9 di fila nel 2013) e lo vuole fare in casa.

Oggi, venerdì 25 agosto, si alzerà il sipario sul weekend del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento della stagione. Si gareggerà, come avvenuto nelle ultime due edizioni (da quando la corsa olandese è tornata in calendario) sul tracciato di Zandvoort, che si annuncia come sempre tortuoso e ricco di curve ma, soprattutto, pronto ad accogliere l’ennesima marea oranje.

Il pubblico di casa è pronto per sospingere Max Verstappen alla nona sinfonia della sua annata da record. Due gare corse sulla pista che si affaccia sul Mare del Nord e altrettanti successi per il due volte campione del mondo che, a questo punto, si chiede solamente quando arriverà anche la matematica sul suo terzo trionfo.

La giornata odierna farà tornare i piloti in azione dopo le vacanze e vedrà la prima sessione di prove libere alle ore 12.30, mentre la seconda scatterà alle ore 16.00. Due ore di lavoro per togliere un po’ di ruggine di dosso e, soprattutto, trovare il giusto bilanciamento su una pista “old style” con un solo vero rettilineo, tantissime curve e pochissimi punti di sorpasso. Tutti saranno a caccia di Max Verstappen, consapevoli che le 9 vittorie consecutive saranno davvero dietro l’angolo. Ferrari, Mercedes, la ritrovata McLaren, Aston Martin e Sergio Perez ci proveranno. Al momento, come si è visto, nessuno c’è ancora riuscito…

Foto: LaPresse