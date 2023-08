Europa League in tv oggi (24 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La seconda competizione europea par club è pronta a tornare in campo. Nella giornata odierna infatti, giovedì 24 agosto, inizieranno i Playoff della UEFA Europa League. Mancano ancora diversi slot da occupare e poi si potrà partire con la fase a gironi del torneo. E quest’oggi sono in programma diverse interessantissime partite dalle ore 19.00.

Ad aprire le danze di queste gare di andata, ci penseranno l’Hacken e l’Aberdeen oltre allo Slavia Praga e lo Zorya. Occhio soprattutto all’Ajax che se la vedrà con i bulgari del Ludogorets all’interno della Huvepharma Arena: ad arbitrare l’incontro inoltre, ci sarà l’italiana Marco Di Bello. Ma ecco di seguito l’elenco completo delle gare di andata dei Playoff di UEFA Europa League in vista del sorteggio della fase a gironi in programma per il 1° settembre.

EUROPA LEAGUE IN TV OGGI (24 AGOSTO)

Ore 19.00 – Hacken-Aberdeen – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Slavia Praga-Zorya – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00- Dinamo Zagabria-Sparta Praga – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Ludogorets-Ajax – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 – Olimpija Ljubjana-Qarabag – – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Union Saint-Gilloise-Lugano – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 – Slovan Bratislava-Aris Limassol – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 20.45 – Klaksvik-Sheriff – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – LASK-Zrinjski Mostar – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 – Olympiacos-Cukaricki – Playoff UEFA Europa League – Non sono previste dirette tv o streaming

Foto: LaPresse