Equitazione, Global Champions Tour Valkenswaard 2023: a sorpresa si impone l’olandese Sanne Thijssen

La tredicesima tappa del Global Champions Tour 2023 di equitazione, tenutasi a Valkenswaard, in Olanda, è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara in terra neerlandese.

A imporsi a sorpresa, trovando la sua prima affermazione stagionale, è stata una delle padroni di casa presenti in concorso, ossia l’olandese Sanne Thijssen che, in sella a Con Quidam RB, ha regolato tutti al jump off – percorso netto – facendo segnare un tempo di 38.10. Al secondo e al terzo posto invece si sono sistemati, in una graduatoria con 10, fra cavalieri e amazzoni, capaci di arrivare allo spareggio, l’austriaco Max Kühner, secondo su Up Too Jacco Blue con il crono di 38.84, e il britannico Ben Maher, terzo con Dallas Vegas Batilly avendo fatto realizzare un tempo di 39.33.

In classifica generale, a proposito di olandesi, il ranking del Global Champions Tour 2023 è attualmente guidato da Harrie Smolders (252 punti) con Maikel van der Vleuten, il connazionale, alle sue spalle (238); mentre il francese Simon Delestre (217) è terzo, con gli azzurri Emanuele Gaudiano 48esimo a quota 80.

Prossima tappa del Global Champions Tour e della Global Champions League 2023 prevista per il weekend che andrà dal 15 al 17 settembre, in quel di Roma.

Foto: Lapresse