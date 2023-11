Equitazione: Julien Epaillard vince il Super Grand Prix del Global Champions Tour

Il Super Grand Prix del Global Champions Tour 2023 parla francese. Il fortissimo Julien Epaillard infatti si è imposto nell’ultimo appuntamento del circuito a Praga in maniera straordinaria.

Il transalpino, che ha montato Dubai du Cedre, ha primeggiato con il crono di 57.49, condito da 4 penalità, precedendo il magnifico svedese Henrik von Eckermann, secondo in sella a King Edward con il tempo di 58.76 (4 penalità anche per lui), e l’austriaco Max Kühner, terzo in 60.41 col medesimo numero di penalità, in sella a Up Too Jacco Blue.

La stagione del Global Champions Tour 2023, vinto dall’olandese Harrie Smolders, si chiude quindi qui.

Domani invece sarà tempo della finale della Supercoppa della Global Champions League, con tanta attesa per capire quale squadra sarà in grado di aggiudicarsi il trofeo.

Le formazioni qualificate per l’ultimo atto, giova ricordarlo, sono: Madrid in Motion, Paris Panthers, St. Tropez Pirates, Riesenbeck International, Valkenswaard United e i Prague Lions.

Foto: (AP Photo/Luca Bruno)