Equitazione, Global Champions Tour e Global Champions League 2023: a Roma il meglio del salto a ostacoli mondiali

Dopo gli Europei di salto a ostacoli, che si sono tenuti all’Ippodromo di Milano tra fine agosto e inizio settembre, la grande equitazione internazionale continua a rimanere in Italia.

Nel fine settimana in arrivo infatti, presso il Circo Massimo di Roma, si terrà la 14esima e penultima tappa del Global Champions Tour e della Global Champions League 2023, che precederà il meeting di Ryad (26-28 ottobre) e le finali di Praga (16-19 novembre).

Equitazione ad altissimi livelli, sempre salto a ostacoli, nella “citta eterna”, che organizza un altro evento di primissimo livello dopo il classico Piazza di Siena, di fine maggio.

I migliori interpreti della specialità si esibiranno sia nel concorso individuale sia in quello riservato alle squadre, con i Rome Gladiators che ovviamente saranno i beniamini del pubblico.

Dallo svedese Henrik Von Eckermann, numero uno al mondo, al tedesco Christian Kukuk, che l’anno scorso seppe imporsi sul campo di gara capitolino, passando per il francese Julien Epaillard e il britannico Ben Maher.

E poi gli italiani, con Lorenzo De Luca che farà parte degli Stockholm Hearts e che potrà utilizzare questa gara come “prova generale” per la prova finale della FEI Nations Cup di fine mese a Barcellona, dove l’Italia cercherà in tutti i modi di andare a caccia di un pass olimpico, a squadre, che manca da Atene 2004, ben 20 anni.

Insomma, gli spunti non mancheranno in un fine settimana che si preannuncia spettacolare e pieno di emozioni sotto tutti i punti di vista.

