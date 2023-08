Equitazione, per l’Italia del completo la Nations Cup diventa l’ultima spiaggia per la qualificazione olimpica

I due pass olimpici messi in palio agli Europei 2023 di completo dell’equitazione, disputati nello scorso fine settimana a Le Pin au Haras, in Francia, sono stati assegnati a Belgio e Paesi Bassi, che sono state le uniche due formazioni non ancora qualificate a completare le tre prove con tre binomi su quattro.

Rinviato ancora l’appuntamento con la qualificazione olimpica per l’Italia, ed ora la Nations Cup assume i connotati dell’ultima spiaggia per gli azzurri, in quello che si trasformerà in un duello rusticano con la Spagna, nel quale i risultati delle ultime due tappe saranno decisivi.

In stagione si sono già disputate sei prove della Eventing Nations Cup, che ne conta otto in tutto dopo l’ultima cancellazione di Bromont: si ripartirà già nel prossimo fine settimana ad Arville (Belgio), con le gare in programma dal 17 al 20 agosto, poi ultima recita a Boekelo (Paesi Bassi), dal 4 all’8 ottobre.

L’Italia al momento si trova al secondo posto nella classifica generale, che a fine stagione assegnerà l’ultimo pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’Austria è fuori dai giochi, essendo distante oltre 200 punti dagli azzurri, quindi la Spagna sarà l’unica avversaria da tenere in considerazione.

L’Italia al momento conta 400 punti ed uno scarto potenziale di 45, mentre la Spagna è a quota 350, ma con uno scarto potenziale di 50: a conti fatti gli azzurri potrebbero chiudere i conti già ad Arville, con una tappa d’anticipo, a patto che arrivino almeno sesti e, contemporaneamente, finiscano davanti alla Spagna.

L’impresa non sarà delle più semplici, dato che in Belgio al momento risultano iscritti 112 binomi alla gara individuale, con 12 Paesi che contano almeno un terzetto da poter schierare per la gara a squadre. Nel caso in cui l’Italia non riesca nell’impresa, tutto si deciderà ad inizio ottobre a Boekelo.

CLASSIFICA EVENTING NATIONS CUP 2023

1 Belgio 510 (scarto potenziale 70) – già qualificato ai Giochi Olimpici –

2 Italia 400 (scarto potenziale 45)

3 Paesi Bassi 380 (scarto potenziale 40) – già qualificati ai Giochi Olimpici –

4 Spagna 350 (scarto potenziale 50)

5 Francia 300 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Gran Bretagna 270 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Austria 175

8 Svizzera 160 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Stati Uniti 160 – già qualificati ai Giochi Olimpici –

10 Nuova Zelanda 145 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

11 Irlanda 130 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

12 Svezia 105 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

13 Germania 80 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

14 Australia 70 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

15 Polonia 40 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter