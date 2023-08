Lotta, Mondiali U20 Amman 2023: Aurora Russo conquista l’oro nei -59 kg della femminile!

Aurora Russo concede il bis e, dopo aver conquistato l’oro agli Europei di categoria, centra il titolo anche ai Mondiali Under 20 2023 di lotta, in corso ad Amman, in Giordania: nella categoria di peso dei -59 kg della femminile l’azzurra sconfigge nell’ultimo atto l’atleta individuale neutrale Alesia Hetmanava, battuta ai punti per 4-1.

Ieri il percorso di Aurora Russo era iniziato superando agli ottavi la croata Lana Nogic per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 10-0 dopo 2’41”, mentre ai quarti aveva eliminato l’atleta individuale neutrale Elena Kurova, sconfitta ai punti per 7-2, infine in semifinale aveva piegato la statunitense Alexis Marie Janiak ai punti per 9-8.

Al sito federale queste le parole del Direttore Tecnico Nazionale, Salvatore Avanzato: “Questo risultato ci restituisce due feedback importanti: Aurora è un talento che può arrivare molto lontano e ci conferma che il programma di allenamento, intrapreso con i tecnici Michele Liuzzi e Salvatore Rinella, si sta rivelando efficace. Un percorso molto impegnativo e di duro lavoro, ma che ci porterà grandi soddisfazioni!”.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani