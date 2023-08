Equitazione, Europei Milano 2023: Italia, scelti i cavalieri per la prova a squadre

Gli Europei 2023 di salto a ostacoli a Milano stanno per partire. Ancora qualche ora, con la cerimonia d’apertura prevista per le ore 12 e l’inizio delle operazioni per le 13.15, e poi ci siamo.

L’organizzazione della rassegna continentale ha definito l’ordine di rotazione delle squadre all’interno del meraviglioso campo gara dell’ippodromo meneghino, con la Svizzera prima e l’Italia in 15esima e ultima posizione di uscita. Ma da quali cavalieri sarà composto il team azzurro?

Marco Porro, chef d’equipe della selezione tricolore, ha sciolto le sue riserve annunciando: Emanuele Gaudiano (su Crack Balou), Alberto Zorzi (su Highlight W), Emanuele Camilli (su Odense Odeveld) e Giampiero Garofalo (su Max van Lentz Schrans) per il concorso a squadre, mentre Francesco Turturiello (su Made In’t Ruytershof) farà parte della gara in qualità di concorrente per il contest individuale.

Queste le dichiarazioni di Porro, a riguardo: “Ho scelto la formazione che ha gareggiato a Falsterbo, dove arrivarono due netti di Camilli, uno di Zorzi e uno di Garofalo, con Gaudiano penalizzato solo dal tempo, e quindi affidarmi ai cavalieri più esperti in competizioni come questa, destinando alla partecipazione individuale Turturiello, che sarà al debutto in un Europeo e che quindi continuerà nel suo percorso di crescita agonistica. I quattro della squadra dovranno scendere in campo sereni, senza pensare troppo alla qualificazione olimpica, preoccupandosi di fare bene. Il terreno del campo ha tenuto benissimo, dopo la tanta pioggia dei giorni scorsi, ed è piaciuto a tutti i ragazzi nella sessione di training di oggi. Ed è un bene che la temperatura sia calata, diventando più che accettabile dopo il grand caldo che c’è stato finora. Finalmente è il momento di andare in campo, dopo la “caccia” di domani avremo tutti sensazioni e idee più precise. Ovvio che è meglio doversi giocare i “pass” per Parigi soltanto contro cinque avversarie”.

Foto: ph.Mario Grassia/FISE