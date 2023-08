Equitazione, Europei completo 2023: l’Italia cerca il pass olimpico con la squadra a Le Pin au Haras

Da giovedì 10 a domenica 13 agosto si disputeranno a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei di completo dell’equitazione, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed a squadre, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per le squadre meglio classificate non ancora qualificate. Giovedì 10 e venerdì 11 a partire dalle ore 10.00 si terranno le due giornate dedicate al dressage, mentre sabato 12 dalle ore 11.00 spazio alla prova di cross country, infine domenica 13 dalle ore 11.00 sarà la volta della decisiva prova di salto ostacoli, che definirà le classifiche.

L’Italia si presenta in Francia agli ordini del capo equipe Giacomo Della Chiesa e del team manager selezionatore Katherine Ferguson Lucheschi, con l’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, l’appuntato scelto Susanna Bordone su Imperial Van de Holtakkers, l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Euphorie, il sergente maggiore dell’Esercito Italiano Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, Federico Sacchetti su Grc Shiraz ed il graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress.

In tutto sono 57 i binomi iscritti alla manifestazione continentale, in rappresentanza di 13 Paesi, ma di questi sono in 10 a presentare almeno 3 binomi per partecipare alla competizione a squadre. Saranno presenti con un solo individualista, infatti, Danimarca, Finlandia e Polonia. Dei 10 Paesi in gara per il titolo a squadre, però, ben 6 hanno già staccato il pass olimpico, ovvero Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Svizzera. A giocarsi i 2 pass olimpici in palio, dunque, saranno le restanti 4 Nazioni, ovvero Austria, Belgio, Paesi Bassi ed Italia.

Foto: Claudio Bosco LPS