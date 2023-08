Golf: al via i playoff della FedEx Cup. Si comincia con il St. Jude Championship

La stagione del golf americano è entrata in uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati. Con il Wyndham Championship, vinto da Lucas Glover, si è infatti chiusa la stagione regolare della FedEx Cup ed è dunque tutto pronto per il via del playoff, che come al solito partiranno con il St. Jude Championship.

Quest’anno c’è una novità: se fino allo scorso ano i qualificati per il primo torneo dei playoff di FedEx Cup erano 125, quest’anno il numero è stato ridotto a 70, il che ha creato anche qualche esclusione altisonante (vedi Justin Thomas ed Adam Scott). Al termine di questo torneo verranno poi tagliati altri 20 giocatori, mentre i migliori 50 avanzeranno al BMW Championship.

A darsi battaglia sul percorso del TPC Southwind, nella contea di Shelby, Tennessee, ci saranno dunque tutti i protagonisti della stagione del golf. Da Jon Rahm a Scottie Scheffler, passando per Rory McIlroy, Max Homa, Viktor Hovland e tanti altri. Difficile dunque individuare un favorito ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Will Zalatoris, assente quest’anno.

Di seguito i nomi di tutti i 70 giocatori presenti al via del St. Jude Championship:

Jon Rahm 1 3,319.720

Scottie Scheffler 2 3,145.940

Rory McIlroy 3 2,304.097

Max Homa 4 2,128.416

Wyndham Clark 5 1,943.807

Brian Harman 6 1,827.411

Viktor Hovland 7 1,795.092

Keegan Bradley 8 1,773.902

Rickie Fowler 9 1,731.551

Tony Finau 10 1,655.195

Jason Day 11 1,505.829

Nick Taylor 12 1,463.414

Patrick Cantlay 13 1,442.807

Tom Kim 14 1,422.033

Sepp Straka 15 1,412.974

Xander Schauffele 16 1,406.016

Tyrrell Hatton 17 1,381.227

Si Woo Kim 18 1,372.057

Sam Burns 19 1,335.324

Russell Henley 20 1,295.501

Emiliano Grillo 21 1,274.886

Collin Morikawa 22 1,246.248

Kurt Kitayama 23 1,215.980

Adam Schenk 24 1,212.949

Taylor Moore 25 1,192.810

Tommy Fleetwood 26 1,184.160

Denny McCarthy 27 1,178.846

Chris Kirk 28 1,161.260

Seamus Power 29 1,133.451

Corey Conners 30 1,103.498

Jordan Spieth 31 1,099.354

Sungjae Im 32 1,097.565

Justin Rose 33 1,087.719

Sahith Theegala 34 1,064.983

Lee Hodges 35 1,052.156

Matt Fitzpatrick 36 1,048.958

Byeong Hun An 37 1,041.344

Adam Svensson 38 1,013.909

Brendon Todd 39 973.295

Eric Cole 40 949.851

Andrew Putnam 41 917.629

Harris English 42 913.988

Patrick Rodgers 43 913.667

Adam Hadwin 44 908.259

J.T. Poston 45 906.718

Tom Hoge 46 896.588

Mackenzie Hughes 47 890.359

Cameron Young 48 889.403

Lucas Glover 49 884.864

Nick Hardy 50 867.590

Alex Smalley 51 864.486

Thomas Detry 52 851.137

Taylor Montgomery 53 822.536

Davis Riley 54 767.653

Brandon Wu 55 763.035

Hayden Buckley 56 753.583

Hideki Matsuyama 57 741.702

Keith Mitchell 58 697.847

Mark Hubbard 59 697.282

Matt Kuchar 60 695.136

Stephan Jaeger 61 691.576

Cam Davis 62 684.681

Sam Ryder 63 675.313

Sam Stevens 64 670.047

Aaron Rai 65 669.889

Beau Hossler 66 658.296

Matt NeSmith 67 641.536

Vincent Norrman 68 636.472

J.J. Spaun 69 633.969

Ben Griffin 70 616.558

Foto: LaPresse