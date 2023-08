Empoli-Verona oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Sarà Empoli-Verona una delle due partite che apriranno la nuova Serie A.

Toscani e gialloblù scenderanno in campo alle 18.30 di oggi, sabato 19 agosto, in una gara che sarà trasmessa da DAZN.

I padroni di casa, che hanno salutato diversi protagonisti della passata stagione, ripartono da Paolo Zanetti in panchina e dal 4-2-3-1 della seconda parte dello scorso campionato. Caprile è l’erede di Vicario in porta, mentre Cacace rimpiazzerà Parisi. Per il resto difesa confermata con Ebuehi, Isamjli e Luperto. Grassi e Marin saranno i mediani, mentre Cancellieri, Baldanzi e Gyasi agiranno alle spalle di Caputo.

Nuovo allenatore, ma vecchio modulo, invece per il Verona che ha scelto Marco Baroni come tecnico. Terracciano rileva sulla destra lo squalificato Faraoni, con Doig sulla corsia opposta nel 3-4-2-1 gialloblù: in mezzo Hongla e Dawidowicz. Coppola, Magnani e Cabal protegeranno la porta di Montipò, mentre Mboula e Ngonge supporteranno Djuric.

Di seguito il calendario e il programma di Empoli-Verona, valevole per la 1ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, sabato 19 agosto, alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO EMPOLI-VERONA OGGI

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Verona − Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA EMPOLI-VERONA OGGI

Sabato 19 agosto



Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti.

: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric. All. Baroni.

