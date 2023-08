Empoli-Juventus, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

La Serie A tra qualche giorno è pronta a tornare nuovamente in campo. Dopo la seconda giornata (che deve ancora terminare), la massima serie italiana sarà impegnata con il terzo turno. Tantissime le partite interessanti, spicca però quella che vedrà impegnate la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Empoli di Paolo Zanetti. Sulla carta ci si aspetta una sfida estremamente interessante.

Gli azzurri toscani, domenica 3 settembre a partire dalle ore 20.45 apriranno le porte del Castellani alla Vecchia Signora. L’Empoli di Zanetti non è partito nel migliore dei modi in questo campionato. Due sconfitte in due giornate: prima con il Verona in casa, poi con il Monza lontano dalle mura amiche. La Juventus invece, dopo la vittoria per 0-3 a Udinese nella prima uscita stagionale, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 con il Bologna.

Insomma vedremo presto chi riuscirò a spuntarla. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Empoli-Juventus, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251. La diretta streaming avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO EMPOLI-JUVENTUS

Domenica 3 settembre

Ore 20.45 Empoli-Juventus – Diretta tv su Sky Sport 251. Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

Foto: LaPresse