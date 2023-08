Dove vedere la Serie A 2023-2024? Sky, Mediaset o DAZN: canali esatti, programma, calendario, palinsesto tv e streaming

Manca sempre meno alla Serie A 2023/2024. La massima serie italiana partirà ufficialmente tra sabato 19 e lunedì 21 agosto: dunque tra due settimane esatte si scenderà in campo con il primo turno. Ma sorge ovviamente spontanea una domanda: dove sarà possibile seguire in tv e streaming l’avvincente campionato della Penisola? Cerchiamo subito di dare la risposta.

Come dal 2021 oramai, anche in questo 2023/2024, DAZN sarà il principale emittente della Serie A. La piattaforma digitale avrà i diritti su tutte le partite della massima serie italiana e le trasmetterà in diretta esclusiva. Non va però dimenticato il compagno di avventura in questo triennio televisivo 2021/2024, si tratta ovviamente di Sky Quest’ultima società avrà invece a disposizione tre partite per giornata in co-esclusiva. Dunque ancora per un anno, i diritti televisivi della massima serie, saranno al sicuro. I diritti invece dal 2024 al 2029 devono ancora essere definiti.

Come già anticipato dunque, DAZN trasmetterà le dieci partite di ogni singola giornata di Serie A. Sette delle dieci gare previste saranno in esclusiva. Tre match di ogni turno poi, saranno visibili anche sull’emittente satellitare Sky. Si tratta dei match del sabato e a partire dalle ore 20.45. Anche il lunch match delle 12.30 della domenica si potrà vedere inoltre su Sky: così come il Monday Night del lunedì alle 20.45. Insomma il countdown si avvicina sempre più allo zero: manca sempre meno al nuovo campionato.

SERIE A 2023/2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Sabato ore 15.00 – DAZN

Sabato ore 18.00 – DAZN

Sabato ore 20.45 – DAZN e Sky

Domenica ore 12.30 – DAZN e Sky

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 15.00 – DAZN

Domenica ore 18.00 – DAZN

Domenica ore 20.45 – DAZN

Lunedì ore 20.45 – DAZN e Sky

Foto: LaPresse