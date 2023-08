Dove si vede la Coppa Italia in tv? Canali esatti, calendario, programma, date, streaming

Dopo il preludio del turno preliminare giocatosi tra sabato 5 e domenica 6 agosto, la Coppa Italia è pronta ad entrare nel vivo con i trentaduesimi di finale.

La competizione è un’esclusiva Mediaset con l’emittente che trasmetterà tutte le gare di questo turno su Italia 1 e il canale 20, oltre che in streaming sulla piattaforma Infinity.

Se le big del campionato entreranno in tabellone a partire dagli ottavi, già a questo punto della manifestazione scenderanno in campo 12 squadre di Serie A, insieme a formazioni di B e ad un paio di C (Crotone e Cesena).

Il turno è quindi spalmato su quattro giorni con quattro match per ognuno a partire da venerdì 11 fino ad arrivare a lunedì 14 agosto.

Di seguito il calendario e il programma completo dei trentaduesimi di Coppa Italia.

CALENDARIO TRENTADUESIMI COPPA ITALIA (11-14 AGOSTO)

Venerdì 11 agosto

Ore 17.45 – Frosinone-Pisa – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Genoa-Modena – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Sabato 12 agosto

Ore 17.45 – Empoli-Cittadella – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Bari-Parma – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Verona-Ascoli – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Cagliari-Palermo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Domenica 13 agosto

Ore 17.45 – Salernitana-Ternana – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Cosenza-Sassuolo – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Lecce-Como – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Monza-Reggiana – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 14 agosto

Ore 17.45 – Cremonese-Crotone – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 18.00 – Sampdoria-Sudtirol – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.00 – Spezia-Venezia – Diretta tv su 20 Mediaset. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Ore 21.15 – Torino-Feralpisalò – Diretta tv su Italia 1. Diretta streaming su Mediaset Infinity

Foto: LaPresse