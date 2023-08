Domani il sorteggio dell’Europa League 2023-2024: programma, orario, tv e streaming. Le fasce e le avversarie delle italiane

Oggi è il turno della Champions League, ma domani sarà il momento anche delle altre coppe continentali. Il primo giorno di settembre offrirà anche il sorteggio dell’Europa League, che vede ai nastri di partenza due squadre italiane con Atalanta e Roma.

I giallorossi si approcceranno alla nuova stagione con un Romelu Lukaku in più nel motore, hanno la certezza di essere in prima fascia grazie ai 97.000 punti del Coefficiente UEFA. Stesso discorso anche per l’Atalanta, sicura di essere tra le migliori otto squadre evitando dunque West Ham, Liverpool, Villarreal e Bayer Leverkusen. In seconda fascia c’è il Betis Siviglia come unica ‘sicura’, mentre Backa Topola, Servette e Panathinaikos sono certe della quarta urna.

La lista delle partecipanti si concluderà soltanto stasera con le dieci partite di spareggio che si disputeranno. Sporting Lisbona, Rennes, Olympique Marsiglia, Molde, Brighton, Friburgo, Maccabi Haifa, Sturm Graz e Tolosa non sono ancora sicure della loro collocazione.

Il sorteggio si Europa League si svolgerà il prossimo 1 settembre alle ore 13.00 nel Principato di Monaco. Sky Sport 24 (200) garantirà la trasmissione in diretta del sorteggio, che potrà essere visibile in streaming su NOW, SkyGo, DAZN e sul canale Youtube della UEFA.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, più due da determinare

più due da determinare Seconda fascia – Real Betis, Rennes, Olympique Marsiglia, più cinque da determinare

più cinque da determinare Terza fascia – Maccabi Haifa , più sette da determinare

, più sette da determinare Quarta fascia – Panathinaikos, Backa Topola, Servette, Rakow, più quattro da determinare

più quattro da determinare Posizione ancora da decidere: Sporting Lisbona, Rangers, Olympique, Molde, Brighton, Friburgo, Sturm Graz, AEK Atene e Tolosa

PROGRAMMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024

Ore 13.00 (italiane) – Venerdì 1 settembre – Sorteggio fase a gironi Europa League – Principato di Monaco

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (200)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN, canale Youtube UEFA

Foto: LaPresse