Sorteggio Europa League oggi in tv: programma, orario d’inizio, tv e streaming, tutte le fasce

Dopo aver assistito nella serata di ieri al sorteggio della Champions League 2023-2024 per quanto riguarda la sua fase a gironi, oggi tocca a Europa League e Conference League. Concentriamoci sulla seconda manifestazione continentale per club, quella marchiata in arancione, che oggi ci farà scoprire come saranno suddivisi i propri raggruppamento.

Il sorteggio sarà effettuato alle ore 13.00 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo e ci darà un primo quadro di quello che ci attenderà a partire da giovedì 21 settembre quando si disputerà il primo turno della fase a gironi, puntando già il mirino verso la finale che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino il prossimo 22 maggio 2024.

Al via della competizione ci saranno due squadre italiane, ovvero Atalanta e Roma, che saranno inserite in una prima fascia davvero di altissimo livello che al momento comprende anche Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona.

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Prima Fascia – Roma, Atalanta , Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare

, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, più cinque da determinare

Terza fascia – Brighton, più sette da determinare

Quarta fascia – Friburgo, Sturm Graz, Tolosa, Backa Topola, Servette, più tre da determinare

PROGRAMMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024

Venerdì primo settembre

Ore 13.00 Sorteggio fase a gironi Europa League – diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e DAZN

Diretta tv: Sky Sport 24 (canale 200)

Diretta streaming: DAZN, SkyGO e NOW

LE DATE DELL’EUROPA LEAGUE 2023-2024

21 settembre – Prima giornata gironi

5 ottobre – Seconda giornata gironi

26 ottobre – Terza giornata gironi

9 novembre – Quarta giornata gironi

30 novembre – Quinta giornata gironi

14 dicembre – Sesta giornata gironi

15 e 22 febbraio 2024 – Andata e ritorno sedicesimi

7 e 14 marzo 2024 – Andata e ritorno ottavi

11 e 18 aprile 2024 – Andata e ritorno quarti

2 e 9 maggio 2024 – Andata e ritorno semifinali

22 Maggio 2024 – Finale a Dublino, Irlanda

Foto: LaPresse