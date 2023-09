Europa League, oggi il sorteggio: tutte le fasce e le possibili avversarie delle squadre italiane. Chi evitare e chi pescare

Dopo la Champions League, è turno delle altre competizioni europee. Quest’oggi conosceremo la composizione dei gironi di Europa League, con il Grimaldi Forum di Montecarlo che ospiterà il sorteggio dalle ore 13.00. Due le squadre italiane presenti, Atalanta e Roma, che si sono garantite un posto in prima fascia.

Essendo inserite nella prima urna, vengono evitate quelle che sono le avversarie più pericolose, prima fra tutte il Liverpool di Jurgen Klopp. Le altre squadre appartenenti alla schiera delle ‘prime otto’, sono di tutto rispetto come West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Rangers Glasgow ed Ajax: sulla carta evitati dunque gli scogli più pesanti.

Ma i pericoli ci sono, eccome se ci sono. Già in seconda fascia ci sono squadre come Betis Siviglia, Olympique Marsiglia e Rennes; quella iberica è una squadra solida, anche senza il suo faro Nabil Fekir che dovrebbe tornare dalla rottura del crociato a metà settembre, mentre le squadre transalpine hanno dalla loro talenti molto interessanti come Ismaila Sarr e Amine Gouiri, rispettivamente. Poco dietro i vecchi volponi dello Sporting Lisbona, con Slavia Praga, Qarabag, Olympiakos e LASK Linz ad affiancarle.

In terza fascia il Brighton di Roberto De Zerbi è la squadra da evitare assolutamente. Squadra di ritmo frizzante, iperoffensiva e che può mettere paura praticamente a tutti. Il Friburgo della conoscenza italiana Vincenzo Grifo è partito in campionato con due vittorie in altrettante partite, mentre Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde, Sheriff Tiraspol e Maccabi Haifa non rappresentano dei pericoli da non incrociare a tutti i costi.

Così come in quarta fascia: c’è il sorprendente Rakow, che ha impensierito il Copenaghen nei playoff di Champions, ma tra TSC, Servette, Panathinaikos, AEK Atene, Aris Limassol, Hacken e Tolosa non ci sono squadre in grado di far tremare i polsi alle squadre italiane, che vorranno provare a fare più strada possibile nella seconda competizione europea.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima fascia: Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma , Rangers, Ajax

Seconda fascia: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, LASK

Terza fascia: Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

Quarta fascia: TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, AEK Atene, Aris Limassol, Hacken, Tolosa

Foto: LaPresse