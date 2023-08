Domani il sorteggio della Champions League 2023-2024: programma, orario, tv e streaming. Le fasce e le avversarie delle italiane

Sta per terminare l’attesa per conoscere la composizione dei prossimi giorni di Champions Leagie.

Il sorteggio per determinare la divisione in gruppi delle 32 squadre partecipanti si terrà giovedì 31 agosto a partire dalle ore 18.00.

L’evento, in diretta dalla sede Uefa di Nyon in Svizzera, si potrà vedere sia su Mediaset che su Sky.

Quattro le squadre italiane coinvolte: il Napoli come testa di serie, l’Inter in seconda fascia e Lazio e Milan in terza.

Con il ritorno delle ultime gare playoff che si cocnluderanno stasera, mercoledì 30 agosto, si comporrà anche il quadro delle partecipanti e la loro suddivisione.

Sicuramente, posto che squadre della stessa Nazione non possono affrontarsi nel girone, il Napoli dovrà fare attenzione alle big di lusso in seconda fascia: Ateltico Madrid, Real Madrid, Arsenal e Manchester United (oltre a Borussia Dortmund, Porto e Red Bull Lipsia).

I nerazzurri, invece, sperano di pescare una tra Benfica, Feyenoord e Siviglia tra le teste di serie e di evitare Manchester City, Bayern Monaco, PSG e Barcellona.

Tutte avversarie che potrebbero capitare, anche in coppia, a Milan e Lazio che si trovano in terza fascia.

CALENDARIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Giovedì 31 agosto

Ore 18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League – diretta su Sky Sport 24, 20 Mediaset

PROGRAMMA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (200), 20 Mediaset

Diretta streaming: SkyGO e NOW per Sky, Mediaset Infinity

