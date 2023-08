Diffidati, squalificati, infortunati: chi non può giocare in Serie A (26-28 agosto)? Out Turati, Renato Sanches da valutare

Si avvicina prepotentemente il secondo turno della nuova edizione della Serie A, quella 2023/2024. La massima serie italiana dallo scorso weekend è ufficialmente ripartita e ha già riservato tantissime emozioni. Tra il 19 e il 21 agosto infatti, si è svolta la prima giornata: e le gare di esordio, salvo qualche rara eccezione, non hanno affatto annoiato. Il Napoli campione d’Italia ha subito risposto presente così come la Juventus, vogliosa di lasciare alle spalle annate da dimenticare.

Il Milan a Bologna ha fatto benissimo e hanno stupito i neo acquisti Reijnders ma soprattutto Pulisic. Bene anche l’Inter nel derby con il Monza, incerta la Roma dopo il pareggio per 2-2 in casa contro la Salernitana; malissimo la Lazio che ha perso in rimonta, al Via del Mare, contro il Lecce. Insomma ci sarà già voglia di riscatto o di riconfermarsi, ma sorge spontanea una domanda: chi saranno i diffidati? Chi non sarà presente perché squalificato? Chi, invece, è infortunato?

Un esempio potrebbe essere l’estremo difensore del Frosinone Turati, che non potrà difendere i pali contro l’Atalanta a causa di una squalifica. Il motivo? Leggiamo un estratto del testo che ha sancito la squalifica “[…] il calciatore è stato inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile e individuabile senza margine di ragionevole dubbio”.

Causa dell’espulsione, dunque, una bestemmia. Infine, il secondo esempio, potrebbe essere il nuovo arrivato in casa Roma Renato Sanches, in dubbio per la trasferta di Verona. Alla base ci sarebbe un lieve problema muscolare e il tutto verrà valutato nelle prossime ore. In ogni caso ecco di seguito l’elenco di diffidati, squalificati e infortunati squadra per squadra.

SERIE A: DIFFIDATI, SQUALIFICATI, INFORTUNATI

ATALANTA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Hateboer, Touré

BOLOGNA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Barrow, Soumaoro

CAGLIARI

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Lapadula, Mancosu, Rog

EMPOLI

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Maldini

FIORENTINA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Barak, Castrovilli, Sabiri

FROSINONE

SQUALIFICATI: Turati – 1 turno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Kalaj, Lulic

GENOA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Melegoni, Messias, Pajac, Vogliacco

INTER

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Acerbi, Darmian

JUVENTUS

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: De Sciglio, Kean

LAZIO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Akpa-Akpro, Marcos Antonio

LECCE

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Nessuno

MILAN

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Bennacer

MONZA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Bettella

NAPOLI

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Nessuno

ROMA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches

SALERNITANA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Daniliuc, Pirola

SASSUOLO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Alvarez

TORINO

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Djidji, Seck

UDINESE

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Brenner, Ebosse, Deulofeu, Ehizibue

VERONA

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: –

INFORTUNATI: Henry, Lazovic

Foto: LaPresse