Difensori Fantacalcio 2023-2024: chi prende i voti migliori e le scelte ideali per l’asta

Cari amici fantallenatori, la stagione è ormai alle porte! La Serie A 2023-2024 scatterà nel corso del prossimo weekend e le rose devono assolutamente farsi trovare pronte per l’esordio. Come sempre, uno dei ruoli più delicati quando si va a comporre la formazione iniziale di una nuova stagione è, ovviamente, la difesa.

Spesso sottovalutata a scapito di centrocampo e attacco (i ruoli che garantiscono un maggior numero di bonus, ovviamente), il reparto arretrato, invece, può spesso risultare decisivo. Un gol, un assist, spesso non previsti, possono fare ancor più la differenza, senza contare chi utilizza il modificatore difensivo che cambia ogni scenario.

Andiamo, quindi, a scoprire gli elementi irrinunciabili per quanto riguarda la difesa della prossima Serie A 2023-2024. Secondo il listone del FantaCalcio il più quotato è, ovviamente, Dimarco dell’Inter (con 19 crediti), mentre al terzo posto troviamo il “cugino” Theo Hernandez del Milan con 17 un altro elemento che garantisce gol e assist in quantità industriale.

In seconda posizione un altro esterno, Di Lorenzo del Napoli con 18 di valutazione, quindi in quarta posizione il brasiliano Carlos Augusto (17) che dal Monza è passato all’Inter nelle scorse ore, un esterno sinistro di altissimo livello come si è visto nella stagione d’esordio in Serie A, ma che ora andrà in ballottaggio proprio con Dimarco. A livello di Fantacalcio un rischio non di poco conto con un minutaggio che andrà a diminuire.

Da non dimenticare anche Smalling della Roma (15), che garantisce sempre un bottino di gol sui calci piazzati, stesso discorso per la sorpresa dalla scorsa annata, Posch del Bologna (16), quinto in classifica. Ai piani alti della graduatoria dei difensori anche Zappacosta dell’Atalanta (15), reduce da una stagione dai due volti tra infortuni e gol, quindi Bremer, Danilo e Gatti della Juventus che garantiscono diversi gol sui calci piazzati. Da segnare sul proprio taccuino anche Dumfries e Cuadrado dell’Inter, Baschirotto del Lecce (uno dei più prolifici sui calci piazzati), quindi occhio anche a Bakker dell’Atalanta che, con Gasperini, potrebbe davvero volare…

Foto: LaPresse