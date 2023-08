Cos’è successo tra Inter e Juventus? L’ultimo epilogo dell’annoso scudetto 2006: il verdetto definitivo La vicenda legata oramai a una stagione di Serie A di diciassette anni fa è arrivata solo oggi al termine. Qualche istante fa infatti, è stata resa nota una notizia che riguarda da vicino due società italiane: la Juventus e l’Inter. La news riguarda lo scandalo di Calciopoli e dunque adesso è stato messo un punto definitivo alla faccenda. In particolare stiamo parlando dell’assegnazione dello scudetto del 2006: è arrivata la risposta tanto attesa e a darla è stato il Consiglio di Stato. SCUDETTO 2006: LA BATTAGLIA DELLA JUVENTUS E IL VERDETTO DEFINITIVO Il ricorso della Juventus contro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio), è stato respinto. Questo era l’ultimo anello di una catena di opposizioni legali rispetto la decisione del commissario straordinario della Federcalcio Guido Rossi che, nel 2006, aveva assegnato al club milanese il titolo, dopo essere rimasto vacante a seguito delle decisioni della giustizia sportiva.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Nel 2011 il consiglio Figc aveva respinto l’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, della decisione di Guido Rossi. Nello stesso anno il Tnas si dichiarò incompetente a intervenire. Il Collegio di Garanzia nel 2019 aveva dichiarato inammissibile il ricorso Juve, così come il Tar del Lazio nel 2022. Alla fine, come già preannunciato in precedenza, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Vecchia Signora contro la decisione del Tar. Lo scudetto è quindi dell’Inter.

Foto: LaPresse