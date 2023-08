Cosa deve fare Jannik Sinner per superare Tsitsipas e Rune nel ranking ATP? Scenari e proiezioni agli US Open

Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New York, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. L’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia e può così proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione, dove ora affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e lo svizzero Wawrinka.

Jannik Sinner occupa attualmente il sesto posto nel ranking ATP con 4.375 punti all’attivo ed è in vantaggio nei confronti del russo Andrey Rublev (4.200), dello statunitense Taylor Fritz (3.685) e del norvegese Casper Ruud (3.560). Il tennista italiano ha messo nel mirino i due giocatori che lo precedono in graduatoria, visto che il danese Holger Rune (quarto con 4.710 punti) e il greco Stefanos Tsitsipas (quinto con 4.615) sono stati prematuramente eliminati dall’ultimo Slam della stagione.

Cosa deve fare Jannik Sinner per superare i due rivali? Per sopravanzare l’ellenico bisognerà arrivare ai quarti di finale: in quel caso, infatti, l’azzurro si isserebbe a 4.645 e supererebbe Tsitsipas. Per scalare un ulteriore gradino e balzare davanti a Rune bisognerà invece accedere alle semifinali: in quel caso l’altoatesino volerebbe a 5.005 punti.

Il tabellone di Jannik Sinner è però estremamente complicato: terzo turno contro il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e lo svizzero Wawrinka, possibile ottavo di finale contro il britannico Andy Murray o il tedesco Alexander Zverev (ammesso che vincano i rispettivi incontri di secondo turno), poi un quarto di finale teoricamente contro lo spagnolo Carlos Alcaraz numero 1 al mondo.

Foto: Lapresse